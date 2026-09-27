سرپرست دانشگاه فرهنگیان از تحصیل ۱۱۲ هزار و ۷۳۱ دانشجو در این دانشگاه خبر داد و گفت: حدود ۲۳ هزار دانشجوی دیگر نیز تا اواخر مهر به دانشگاه فرهنگیان اضافه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرزاد حمیدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در دانشکده نسیبه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در آغاز سال تحصیلی گفت: در پیام بازگشایی و آغاز سال تحصیلی، بر این موضوع تأکید شده است که آغاز سال تحصیلی، آغاز دور جدیدی از کسب دانش، معرفت و مهارت است. شنیدن این پیام، انسان را به این فکر وا می‌دارد که دانش، معرفت و مهارت چه ارتباطی با یکدیگر دارند و چه تفاوتی میان آنها وجود دارد.

پیوند دانش، معرفت و مهارت در پیشرفت علمی کشور

وی گفت: اگر دانشمندان ما توانستند دانششان را با ایمان قلبی همراه کنند و به این پیشرفت‌های بزرگ و شکوهمند دست پیدا کنند که دنیا را متحیر کرده است، به دلیل همین پیوند دانش، معرفت، مهارت و حل مسئله بوده است.

حمیدی افزود: دانش، معرفت، مهارت و حل مسئله، راهبردی فراگیر برای فرهنگ و آموزش است. در پیام مقام معظم رهبری، دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش نامیده شده است.

وی بیان کرد: در گفتار مقام معظم رهبری و شهیدان، جایگاه دانشگاه فرهنگیان، جایگاهی رفیع و جایگاه اساتید، جایگاهی ارزشمند و تأثیرگذار است و نقش‌آفرینی آنها در پیشرفت کشور و تعالی فرهنگ کشور به روشنی مشخص شده است.

دانشگاه فرهنگیان ۱۱۲ هزار و ۷۳۱ دانشجو دارد

وی با اشاره به گستره دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: آمار دانشجویان ما ۱۱۲ هزار و ۷۳۱ نفر است. حمیدی افزود: حدود ۲۳ هزار نفر در خرداد و شهریور از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند و دانشجومعلمان جدید نیز به دانشگاه اضافه خواهند شد.

وی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان دارای ۳۲۱ بلوک خوابگاهی، ۳۱ دانشگاه استانی و بیش از ۹۵ دانشکده در سراسر کشور است و این آمار، وسعت دانشگاه را در سراسر کشور نشان می‌دهد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: قریب به ۲۳ هزار دانشجوی دیگر نیز در حدود اواخر مهر به دانشگاه اضافه می‌شوند و ما منتظر هستیم که آمار افراد از طرف سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شوند.

تربیت معلم و توانمندسازی منابع انسانی در دستور کار

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: تربیت معلم در دوره کارشناسی، توانمندسازی منابع انسانی و تحول در نظام آموزشی از دیگر راهبرد‌های ماست. وی افزود: دانشگاه فرهنگیان و تحول در کارورزی نیز از محور‌های برنامه حوزه آموزش است.

حمیدی درباره حوزه فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی گفت: تحکیم و تقویت تشکل‌های دانشگاه، غنی‌سازیاوقات فراغت، زیست شبانه، خانه‌های فرهنگ، رویداد‌های ورزشی در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها و تقویت ساختار درون دانشکده‌ای و خوابگاهی از برنامه‌های فرهنگی است که مدنظر قرار دارد.

راه‌اندازی مرکز رشد و پارک علم و فناوری تعلیم و تربیت

وی درباره برنامه‌های حوزه پژوهشی دانشگاه فرهنگیان افزود: در این حوزه تحولاتی در حال اتفاق افتادن است و بازنگری آیین‌نامه‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

حمیدی افزود: انتشار کتب اصلی به عنوان منابع درسی دانشگاه فرهنگیان، راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری و پارک علم و فناوری در حوزه تعلیم و تربیت از دیگر برنامه‌های حوزه پژوهشی است.

وی ادامه داد: دستیابی به مرجعیت علمی نیز از برنامه‌های حوزه پژوهشی است. مرجعیت علمی، سرآمدی و سیادت علمی در حوزه مربوطه است.