



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیکر مطهر سردار سرتیپ شهید حسین ظریفی با حضور معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه، فرماندهان نیرو‌های مسلح و بر دوش مردم ولایتمدار مشهد از مهدیه تا حرم مطهر رضوی تشیع شد

مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید ظریفی با حضور آحاد مردم و مسئولان با مرثیه‌سرایی مداح اهل‌بیت «مهدی سلحشور» یکشنبه پنجم مهر ساعت ۹ از مجتمع فرهنگی مهدیه مشهد آغاز و تشییع‌کنندگان پیکر این جانباز شهید را تا حرم مطهر رضوی بدرقه کردند.

مراسم طواف پیکر مطهر این فرمانده شهید شامگاه (شنبه) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در بارگاه منور امام رضا (ع) برگزار شد

همچنین نماز بر پیکر شهید با حضور زائران و مجاوران بارگاه امام مهربانی‌ها در رواق امام خمینی (ره) اقامه شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر سردار شهید ظریفی شامگاه شنبه در تجمعات شبانه ابتدا در محدوده سکونت، میدان شهید مطهری تقاطع خیابان فلاحی ساعت ۲۰:۳۰، و سپس در چهارراه احمدآباد تقاطع خیابان شهید کلاهدوز ساعت ۲۱:۳۰، برگزار گردید.

«حسین ظریفی» فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان که افتخار جانبازی در دفاع مقدس و دفاع از حرم را داشت، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۵ در گناباد چشم به جهان گشود. با آغاز جنگ تحمیلی، در جبهه حق علیه باطل شرکت کرد، در سال ۱۳۶۴ در پیرانشهر آذربایجان غربی از ناحیه دست راست و در سال ۱۳۹۳ در مبارزه با داعش در سوریه از ناحیه قفسه سینه و کمر مجروح شد. وی که تداوم راه شهید شوشتری در خدمت به مردم شیعه و سنی در سیستان بلوچستان را مایه افتخار می‌دانست سال‌ها در این استان مشغول به خدمت بود و سرانجام یکم مهر امسال به دست تروریست‌های مسلح در منطقه سراوان به مقام رفیع شهادت نائل آمد، از وی ۴ فرزند، دو دختر و دو پسر به یادگار مانده است.