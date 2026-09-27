به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ علی طاهری گفت: در پی شکایت فردی مبنی بر معامله ۵۰ سکه قدیمی در قبال ۷ سکه تمام بهار آزادی، ۷ ربع سکه و ۱۰ گرم طلا، مشخص شد سکه‌های تحویلی تقلبی بوده است.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی، یکی از متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند که متهم در تحقیقات به جرم خود اعتراف و طلا‌های کلاهبرداری‌شده را با هماهنگی همدستش تحویل پلیس داد و اموال به شاکی بازگردانده شد.