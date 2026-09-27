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استاندار آذربایجانغربی گفت: ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی متناسب با مزیتهای استان، ضمن تکمیل زنجیره تولید، به نفع کشاورزان بوده و زمینهساز امنیت غذایی و درآمد پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی گفت: ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی متناسب با مزیتهای استان، ضمن تکمیل زنجیره تولید، به نفع کشاورزان بوده و زمینهساز امنیت غذایی و درآمد پایدار است.
رضا رحمانی در آیین افتتاح بخش نخست طرح صنایع تبدیلی و پوره میوه با اشاره به نقش مهم سرمایهگذاران و فعالان بخش تولید در بهبود شرایط اقتصادی، بر ضرورت حمایت از این بخش تأکید کرده و افزود: با وجود مشکلات موجود، باید از سرمایهگذاران حمایت کرد و در شرایط فعلی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی باید در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همراهی بیشتری داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت گسترده کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی، واحدهای سورتینگ، برندسازی و ایجاد تعاونیها باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیت کشاورزان و واحدهای کوچک آذربایجانغربی به شکل کامل مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی به دریافت مجوز صادرات سیب استان به کشورهای عراق، فیلیپین و ویتنام برای نخستینبار نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به مشکلات ایجادشده در تجارت دریایی، صادرات سیب به بازار هند تقریباً متوقف شده و در این شرایط، اتحادیهها و تعاونیها نیز باید برای توسعه بازارهای صادراتی پای کار باشند.
رحمانی همچنین با بیان اینکه صادرات محصولاتی که در داخل کشور تولید میشوند، در صورت برنامهریزی مناسب و رفع موانع، میتواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کند، اضافه کرد: مدیریت استان آمادگی دارد برای رفع موانع تولید و صادرات، پیگیریهای لازم و مصوبات مورد نیاز را از دولت دریافت کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه آذربایجانغربی در سالهای آینده وارد مرحله جدیدی از توسعه خواهد شد، افزود: باید با توسعه زیرساختها، جادهها و کریدورهای استان، زمینه استقرار واحدهای تولیدی بیشتر را فراهم کرده و با تغییر فرهنگ و ایجاد فضای مناسب برای کار و تولید، همه ظرفیتهای استان را در مسیر توسعه به کار بگیریم.