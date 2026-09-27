معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور برخط در آیین دومین کنگره ملی پوست در کرمان گفت: رشته پوست ظرفیت همکاری گسترده با رشته‌های مختلف از جمله داخلی، رادیولوژی و پاتولوژی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی رشته پوست در کشور، بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌رشته‌ای و انجام مطالعات بزرگ و آینده‌نگر در این حوزه تأکید کرد.

آخوندزاده، با قدردانی از برگزارکنندگان این کنگره، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پایان‌نامه‌های دانشجویان پزشکی عمومی که در گروه پوست انجام می‌شود، به انتشار مقاله منجر می‌شود و پایان‌نامه‌های دوره دستیاری پوست نیز در مقایسه با بسیاری از رشته‌های بالینی، از وضعیت موفق‌تری برخوردار است که نشان‌دهنده توانمندی پژوهشی گروه‌های پوست است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت استناد‌های علمی در حوزه پوست ایران، گفت: این رشته در مقایسه با برخی دانشگاه‌های کشور‌های دیگر، از نظر میزان استناد وضعیت مطلوبی ندارد و یکی از دلایل آن می‌تواند محدود بودن فعالیت‌های پژوهشی تیمی و چندبخشی باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: رشته پوست ظرفیت همکاری گسترده با رشته‌های مختلف از جمله داخلی، رادیولوژی و پاتولوژی را دارد و علاوه بر آن، همکاری با علوم پایه پزشکی نیز می‌تواند در توسعه پژوهش‌های این حوزه مؤثر باشد.

آخوندزاده با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی جامع، اظهار کرد: دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی کرمان، علاوه بر دانشکده پزشکی، از ظرفیت دانشکده‌های داروسازی، بهداشت و فناوری‌های نوین نیز برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک پژوهشی استفاده کرد.

وی ایجاد رجیستری‌ها و انجام مطالعات بزرگ آینده‌نگر را از دیگر زمینه‌های قابل توجه برای توسعه پژوهش‌های کاربردی در رشته پوست عنوان کرد.