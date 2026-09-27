پخش زنده
امروز: -
خانه سیوهشتمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائممقام دبیر اجرایی سیو هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) اصفهان برای نخستینبار بهعنوان خانه جشنواره انتخاب شده است و از یازدهم تا پانزدهم مهر، میزبان بخشهای مختلف این رویداد است.
سید مهدی سجادزاده افزود: در دورههای گذشته جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، بخش عمده رویدادها در مجموعهای با عنوان خانه یا کاخ جشنواره برگزار میشد که از جمله این مکانها میتوان به سینما ساحل و پردیس سینمایی سیتیسنتر اشاره کرد.
وی گفت: امسال برای نخستین بار مجموعه مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) بهعنوان خانه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان انتخاب شده است.
قائممقام دبیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان افزود: خانه جشنواره علاوه بر میزبانی اکران فیلمهای ویژه داوران کودک و نوجوان، محل برگزاری فتوکال فیلمها، نشستهای خبری پس از اکران، کارگاهها و نشستهای تخصصی جشنواره خواهد بود و بخش قابل توجهی از فعالیتهای جشنواره در این مجموعه متمرکز میشود.
سجاد زاده با اشاره به پیشبینی سه سالن برای اکران فیلمهای داوران کودک و نوجوان گفت: نوجوانان دختر در سالن سینما، نوجوانان پسر در سالن بلکباکس و داوران کودک و نوجوان در سالن اصلی مرکز همایشها فیلمها را تماشا میکنند و پس از پایان اکران نیز جلسههای نقد و بررسی برگزار میشود.
وی افزود: کارگاهها و نشستهای جشنواره نیز از دوازدهم تا پانزدهم مهر در خانه جشنواره برگزار میشود تا این مجموعه به محل تمرکز بخش مهمی از فعالیتهای رسمی و تخصصی جشنواره تبدیل شود.
قائممقام دبیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همچنین گفت: با توجه به پیشبینی حضور شهروندان در برنامههای شبانه و با هدف آسان شدن دسترسی مردم به خانه جشنواره، هماهنگیهای لازم برای اختصاص سرویس حملونقل عمومی رایگان انجام شده است.