کتاب «زنان جبهه شمالی» نوشته سمانه عصاریان نیاسری با تحقیق محمد مجیدپور، خاطراتی از اعزام زنان خطه گیلان به آشپزخانه هویزه در پشتیبانی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که توسط انتشارات راه‌یار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ «زنان جبهه شمالی» روایت گروه‌هایی از زنان خطه گیلان است که از ۲۲ مهر ۱۳۶۶ تا تیر ۱۳۶۷ به آشپزخانه هویزه اعزام می‌شدند و در هر اعزام حدود یک ماه در منطقه حضور داشتند. این زنان در آشپزخانه هویزه برای رزمندگان گردان صاحب‌الزمان غذا تهیه می‌کردند و در کنار آشپزی، فعالیت‌های فرهنگی و برخی امور پشتیبانی را نیز انجام می‌دادند.

اعزام‌ها در قالب گروه‌های مختلف انجام می‌شد و تعداد افراد هر گروه ثابت نبود. این روند تا زمانی ادامه داشت که شرایط امنیتی منطقه امکان حضور زنان را فراهم می‌کرد و آخرین اعزام در تیر ۱۳۶۷ انجام شد.

این کتاب بر اساس روایت‌های ۳۳ نفر از افرادی که در این اعزام‌ها حضور داشتند، در ۹ فصل تدوین شده است. هر فصل به یکی از اعزام‌ها اختصاص دارد و روایت افرادی که در همان دوره حضور داشتند، در آن آمده است.

در کنار خاطرات راویان، اسناد جهاد گیلان و منابع مرتبط با موضوع نیز در تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفته و برای تکمیل روایت‌ها، مصاحبه‌های دیگری نیز انجام شده است.

پروژه «زنان جبهه شمالی» از شهریور ۱۴۰۰ با تحقیق محمد مجیدپور آغاز شد و پیش از انتشار کتاب، مستندی با همین عنوان به کارگردانی او تولید شده است. مستند «زنان جبهه شمالی» در جشنواره‌های مختلف از جمله دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار موفق به کسب لوح افتخار شده است.