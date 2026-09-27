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وزیران فرهنگ ایران و روسیه در پایان سومین نشست کمیته فرهنگی دو کشور که در شهر سنپترزبورگ برگزار شد، سند همکاری تولیدات مشترک سینمایی امضاء کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سنپترزبورگ، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانم اولگا لیوبیمووا وزیر فرهنگ روسیه در پایان سومین نشست کمیته فرهنگی دو کشور که در شهر سنپترزبورگ برگزار شد، سند همکاری تولیدات مشترک سینمایی امضاء کردند.
سومین کمیته فرهنگی ایران و روسیه با حضور وزیران فرهنگ و برخی دیگر از مقامات و مدیران فرهنگی دو کشور در سنپترزبورگ برگزار شد و دو طرف درباره طرحهای جدید همکاری با هدف معماری آینده روابط در قاب فرهنگ و هنر گفتوگو کردند.
در این نشست که سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه هم حضور داشت رئیسان سه کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور به ارائه گزارشهایی از روند همکاریهای کنونی و پیشنهادها برای آینده پرداختند.
پیش از آغاز این نشست کارگروههای امور سینمایی و پویانمایی، کتابخانهها، موزهها و صنایع دستی و هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی به صورت جداگانه در سنپترزبورگ گرد هم آمدند و رئیسان کارگروهها در حضور وزیران فرهنگ دو کشور به ارائه جمع بندی از مباحث مطرح شده پرداختند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمعبندی نتایج این نشست بر اهمیت جدی گرفتن اقتصاد فرهنگ و هنر در مبادلات فرهنگی ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته اتفاقات بزرگی در ارتباطات دو ملت بر پایه فرهنگ و هنر پدید خواهد آمد.
صالحی بر اهمیت تقویت اجرای برنامهها، رویدادها و تولیدات مشترک ایران و روسیه در حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد و به عنوان نمونه به امکان بهرهگیری از موسیقی سنتی و نواحی در این راستا اشاره کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تقویت همکاریها بین نهادهای آموزشی و علمی ایران و روسیه در حوزه فرهنگ و هنر را ضروری خواند و امضای موافقتنامه تولیدات مشترک در عرصه سینما را گام مهمی در توسعه همکاریها دانست.
اولگا لیوبیموا وزیر فرهنگ روسیه نیز بر اهمیت تبدیل تبادلات فرهنگی بر پایه دوستی دو ملت و معماری نوین روابط از طریق نسل جوان تأکید کرد. این مقام روس در ادامه گسترش جغرافیایی شهرهای میزبان رویدادها در قالب هفتههای فرهنگی ایران و روسیه را زمینهساز شکلگیری ارتباطات جدید و گسترش مخاطبان فرهنگ و هنر دو کشور دانست.
در این نشست، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از امضای تفاهمنامه این سازمان با انستیتو نسخ شرقی مستقر در سنپترزبورگ خبر داد و گفت: به موجب امضای این تفاهمنامه پژوهشگران دو کشور از امکان گستردهتری برای بهرهبرداری از نسخ خطی در دو کشور دارند.
«رائد فریدزاده» رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری نیز با استقبال از پیشنهاد همتای روس خود در این نشست در زمینه شکلگیری گروههای مشترک سناریونویسی و اختصاص بورسیههای تحصیلی در این زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را زمینهساز ایجاد زنجیره مشترک صنعت سینمای دو کشور با رویکردهای توجه به تولید، بازار، توزیع و نگاه مخاطب عنوان کرد.
«حسین دیوسالار» معاون همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با اشاره به تلاشهای این سازمان در برگزاری رویدادهای روزهای فرهنگی ایران در روسیه و قدردانی از میزبانی طرف روس، گفت: این رویدادها ترکیبی از هنر، اندیشه و فرهنگ ایرانی را به جامعه روسی بازتاب میدهد و حضور کمنظیر فرهنگ ایران را در این کشور شاهد خواهیم بود.
پیش از آغاز این دیدار وزیران فرهنگ ایران و روسیه در دیداری مشترک به بررسی روند همکاریها و چشمانداز مناسبات دو کشور پرداختند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر در دوازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد در سن پترزبورگ در جمع وزیران و شخصیتهای تأثیرگذار فرهنگ و هنر بیش از ۷۰ کشور جهان سخنرانی کرد.
روزهای فرهنگی ایران در روسیه با حضور ۱۶۸ تن از اهالی فرهنگ و هنر ایران زمین به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با همکاری وزارت ارشاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفارت ایران و رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان از روز دوشنبه بهطور رسمی در تالار بزرگ «بالشوی تئاتر» مسکو گشایش خواهد یافت و به مدت دو هفته در شهرهای مسکو، سنپترزبورگ، کازان و آستراخان ادامه خواهد داشت.