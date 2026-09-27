به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجسمه سردیس عقاب از سنگ طبیعی به هنرمندی آقای محمدی از روستای کاورد شهرستان مهدی‌شهر، اثر سرامیکی با نام رهایی از استاد یدالله زیارتی، زیورآلات سنتی با تلفیق هنر سرامیک و چوب به هنرمندی خانم ملک‌دار و کیف چرمی با طرح استان سمنان اثر خانم افسانه رضایی منش که با استفاده از چرم و جاجیم و با المان‌هایی از جاده ابریشم و مناره مسجد جامع سمنان طراحی شده است ؛ چهار اثر خلاقانه صنایع دستی بود که رونمایی شد.

سمانه سلطانی پور معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: داوران سومین دوره از آیین رونمایی آثار خلاقانه و نوآورانه صنایع‌دستی استان سمنان از میان ۲۰ اثر ، این ۴ اثر را برگزیدند.

وی افزود: شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه در حوزه صنایع‌دستی ، معرفی این الگو‌های نوآورانه و مسیر یابی تولید خلاق و تبدیل این آثار به الگو‌های تجاری و هنری برای حضور موفق در بازار‌های ملی و بین‌المللی از اهداف این انتخاب است .