به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیش از دو دهه پس از تعطیلی مدرسه روستای پالند، چراغ این دبستان دوباره روشن شد و چهار دانش‌آموز امسال در کلاس‌های درس آن حاضر شدند.

روستای کوهستانی پالند در ارتفاعات ییلاقی سوادکوه است؛ جایی که مدرسه ابتدایی آن ۲۴ سال پیش به دلیل نبود دانش‌آموز تعطیل شد. حالا پس از ۲۴ سال، در‌های مدرسه دوباره به روی کودکان پالند باز شده است؛ مدرسه‌ای که با تلاش دهیاری و اهالی روستا در کمتر از سه ماه بازسازی و آماده شد تا دانش‌آموزان بتوانند تحصیل را در روستای خود ادامه دهند.

امسال سه دانش‌آموز ابتدایی و یک کودک پیش‌دبستانی سال تحصیلی خود را در این مدرسه آغاز کرده‌اند.

اهالی روستا می‌گویند در سال‌های اخیر، با افزایش جمعیت و حضور خانواده‌های جدید، شرایط برای بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه فراهم شده است.

یکی از اهالی پالند می‌گوید: در سال‌های اخیر هفت تا هشت خانوار از شهر به روستا آمده و ساکن شده‌اند و با توجه به وجود روستا‌های همجوار، احتمال افزایش تعداد دانش‌آموزان در سال‌های آینده وجود دارد.

اعضای شورای اسلامی و دهیاری پالند نیز با تلاش چندماهه، مدرسه را برای آغاز سال تحصیلی آماده کردند تا کودکان روستا از ادامه تحصیل در محل زندگی خود برخوردار شوند.

اما اینجا معلم هم همسفر دانش‌آموزان در این مسیر است؛ آقای ادبی، معلم مدرسه، به دلیل دوری مسیر قرار است در همین روستا سکونت داشته باشد.

زمستان در این ارتفاعات با برف سنگین همراه است، اما قرار است معلم در کنار دانش‌آموزان بماند تا کلاس درس برقرار باشد و تحصیل کودکان روستا با دشواری کمتری ادامه پیدا کند.

گزارش از علیرضا ذاکری