پخش زنده
امروز: -
با برگزاری مراسم قرعهکشی رقابتهای پدل بازیهای آسیایی ناگویا حریفان نمایندگان کشورمان در این رویداد مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی رقابتهای پدل در ناگویا برگزار شد که طی آن تیمهای ملی پدل مردان کشورمان در نخستین بازیخود با قرعه استراحت روبهرو شدند.
بر این اساس تیم امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی به همراه تیم آریا روغنی و حامی گلستان با قرعه استراحت روبهرو شدند.
در بخش دختران نیز تیم صحابه فرد و زهرا کهریزی در اولین بازی خود نمایندگانی از قطر را پیش روی خود خواهند داشت و دیگر تیم ایران متشکل از صبا نجفی و ندا تقیپور برابر تیم امارات به میدان خواهند رفت.
هدایت این تیم بر عهده داریوش صابر است و داود عزیزی به عنوان سرپرست کاروان فدراسیون تنیس، ملیپوشان را همراهی میکند. همچنین محمدحسین نقاشیان نیز به عنوان سرپرست تیم ملی پدل در ناگویا حضور دارد.