به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، خانه هلال کریمه اهل‌بیت سلام الله علیها شهر کارزین و یاوران گل نرگس قیر،۴۵۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم برخوردار توزیع کردند.

ایوب مرزبان افزود:ارزش مجموع ریالی این بسته‌های لوازم‌التحریر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود و با مشارکت خیرین و داوطلبان تهیه شد و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

او بیان کرد: تداوم این اقدامات حمایتی می‌تواند گامی مؤثر در کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند و فراهم‌سازی فرصت تحصیل بهتر برای دانش‌آموزان باشد.