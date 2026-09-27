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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید هنرستان شبانهروزی برکت شهید جمهور آیتالله رئیسی با زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال در شهرستان سرباز افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان گفت: توسعه هنرستانها و فراهمکردن زیرساختهای مناسب برای آموزشهای فنی و مهارتی، نقش مهمی در توانمندسازی نسل جوان و آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به بازار کار دارد.
میثم لکزایی افزود: هنرستان شبانهروزی برکت شهید جمهور آیتالله رئیسی با زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال با مشارکت بنیاد برکت احداث شده که با بهرهبرداری از این مجموعه ظرفیت جدیدی برای ارائه آموزشهای فنی و مهارتی و اسکان دانشآموزان فراهم شده است.
وی ادامه داد:: تلاش میکنیم با توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی استاندارد زمینه دسترسی عادلانه دانشآموزان استان به فرصتهای آموزشی و مهارتآموزی را فراهم کنیم.