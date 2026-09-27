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با شروع بازگشایی مدارس پلیس راهورکرمان خواستاررعایت نکات ایمنی در مسیرهای تردد دانشآموزان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، رییس پلیس راهور استان ضمن تبریک آغاز مسیر دانشآموختگی به دانشآموزان و فرهنگیان، بر ضرورت رعایت حداکثری نکات ایمنی در سطح معابر و مسیرهای تردد دانشآموزان تأکید کرد.
سرهنگ رضایی گفت: با افزایش تردد دانشآموزان و سرویسهای مدارس در ساعات صبح و بعدازظهر، کنترل سرعت و توجه ویژه رانندگان به محدوده مدارس و رعایت حق تقدم عابران پیاده از جمله اولویتهای اصلی پلیس راهور در این ایام است.
رییس پلیس راهور استان ضمن هشدار نسبت به خطرات ناشی از رانندگی با تلفن همراه و حرکات ناگهانی در نزدیکی مدارس، از رانندگان خواست هنگام توقف سرویسهای مدارس، فاصله ایمن را حفظ نموده و از هرگونه سبقت غیرایمن یا حرکات پرخطر در این مناطق خودداری کنند.
سرهنگ رضایی با یادآوری این نکته که امنیت جان کودکان بر هرگونه عجلهای مقدم است، بر همکاری و تعامل همگانی رانندگان و شهروندان برای تضمین سلامت دانشآموزان در مسیر مدرسه و ایجاد محیطی ایمن برای آیندهسازان کشور تاکید کرد.