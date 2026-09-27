پخش زنده
امروز: -
فیلمهای جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۵ نقطه شهر اصفهان اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به آغاز این رویداد از یازدهم مهر در شهر اصفهان، از اکران متوازن فیلمها در پنج نقطه مختلف شهر خبر دادو گفت: فیلمها در پنج نقطه مختلف شامل مرکز (سینما چهارباغ)، شمال، جنوب (سیتیسنتر)، شرق (فدک) و غرب (سینما بهمن در منطقه ۱۵ و سینما مهتاب رهنان) اکران میشوند.
امیرحسین ستودهفر افزود: سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با شعار رویای کودکان در پرده نقشجهان و علاوه بر اکران فیلمها، در جایجای شهر برنامههای جمعی متنوعی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در موکبهای سطح شهر نیز برنامههای ویژهای برای کودکان در نظر گرفته شده است گفت: این جشنواره تا شانزدهم مهر در اصفهان برگزار و اکران فیلمها نیز بهصورت رسمی از روز دوازدهم مهر آغاز میشود و تا پانزدهم مهر ادامه دارد.
دبیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان افزود: در این دوره ۱۷۰۰ داور و خبرنگار نوجوان فرایند ارزیابی فیلمها را بر عهده دارند.