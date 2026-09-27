با اجرای طرح‌های ضربتی، ۲۱ دستگاه خودرو توقیف شد و میزان کشفیات چوب قاچاق در استان مرکزی به ۵۰ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از شدت برخورد با متخلفان و موفقیت در کشف و ضبط حجم قابل توجهی از محصولات جنگلی در قالب طرح‌های ضربتی خبر داد.

سرهنگ ملکی‌پویا با اشاره به اجرای عملیات‌های گسترده جهت صیانت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق محصولات جنگلی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: با هدف تشدید مقابله با قاچاق چوب، محموله‌های چوبی و جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به محصولات جنگلی، ذغال و گیاهان دارویی، موفق به کشف و ضبط موارد متعددی شده‌ایم.

فرمانده یگان حفاظت استان مرکزی افزود: در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۹ فقره پرونده قضایی در خصوص تخلفات مربوط به منابع طبیعی تشکیل شده است و در این عملیات‌ها، ۵۰.۶ مترمکعب چوب معادل حدود ۵۰ تن، ۴ هزار و ۵۷۰ کیلوگرم ذغال و ۱۰۰۰ کیلوگرم بوته‌های گیاهی و دارویی قاچاق از میان متخلفان ضبط شده است.

سرهنگ ملکی‌پویا ابراز داشت در پی این عملیات‌ها، تعداد ۲۱ دستگاه خودرو توقیف و ۲۱ نفر متهم نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند تا رسیدگی‌های قانونی لازم صورت گیرد. وی با اشاره به نحوه اجرای عملیات‌ها تأکید کرد که همه فرماندهان یگان‌های حفاظت استان با استقرار در ایست‌های بازرسی و گلوگاه‌های حساس در معیت مأمورین انتظامی، به رصد دقیق خودرو‌های عبوری و بررسی مجوز‌های حمل پرداخته‌اند و شهرستان‌های اراک، تفرش، کمیجان، شازند، دلیجان، زرندیه و فراهان از جمله مناطقی بوده‌اند که شاهد کشفیات و دستگیری متخلفان بوده‌اند.

اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از هم‌استانی‌ها درخواست دارد هرگونه تخریب، تصرف و قاچاق محصولات جنگلی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت گزارش دهند.