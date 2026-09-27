معاون آب‌وخاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: سطح اجراشده سامانه‌های نوین آبیاری از ابتدا تاکنون در سطح کشور، اعم از آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌ای، بالغ بر ۳.۲ میلیون هکتار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جعفر گوهرگانیمعاون آب‌وخاک وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از پایاب سد خداآفرین اظهار کرد: در نواحی مختلف چهارگانه‌ای که طراحی و سیاست‌گذاری شده، انواع سیستم‌های مکانیزه، سیستم‌های آبیاری کلاسیک با پاش متحرک و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و نوار تیپ توسط متخصصان بومی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری افزود: با عنایت به اینکه بیش از ۳۶ هزار هکتار اراضی به‌صورت دیم هستند و بیش از ۸۵ درصد از این منابع به‌صورت بلاعوض تخصیص یافته‌اند، لازم است مردم از سامانه‌های نوین آبیاری استفاده بهینه کنند؛ چرا که این سیستم‌ها عامل مؤثری در افزایش بهره‌وری تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب محسوب می‌شوند.

معاون آب‌وخاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سطح اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در کشور ادامه داد: سطح اجراشده سامانه‌های نوین آبیاری از ابتدا تاکنون در سطح کشور، اعم از آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌ای، بالغ بر ۳.۲ میلیون هکتار است و امیدواریم روش‌های سنتی را نیز به سیستم‌های مکانیزه و نوین آبیاری تبدیل کنیم.

گوهرگانی یادآور شد: استان اردبیل باتوجه‌به ظرفیت بالای کشاورزی، از اولویت‌های اجرای این طرح‌ها محسوب می‌شود و با همکاری متخصصان بومی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، روند توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در این استان با جدیت ادامه خواهد یافت.