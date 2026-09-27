معاون فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی میان دانشجویان گفت: همواره تلاش کرده‌ایم دانشجویان با یکدیگر گفت‌و‌گو داشته باشند و زمینه انسجام و وحدت آنها فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فاضل جهانگیری از برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دانشجویان و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در محوطه مرکزی این دانشگاه خبر داد و گفت: برنامه‌های دانشگاه شهیدبهشتی در مسیر تقویت گفت‌و‌گو و انسجام دانشجویان است .

وی افزود :همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مجموعه‌ای از برنامه‌ها در محوطه مرکزی دانشگاه برای استقبال از دانشجویان تدارک دیده شده است که شامل فضاسازی و برنامه‌های متنوع فرهنگی خواهد بود و در این برنامه‌ها در خدمت دانشجویان خواهیم بود.

معاون فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آغاز سال تحصیلی از چهارم مهرماه گفت : ورودی‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد هنوز اعلام نشده‌اند و ورودی‌های جدید مقطع دکتری نیز به دانشگاه اضافه خواهند شد و امیدواریم بتوانیم در آغاز سال تحصیلی در خدمت همه این عزیزان باشیم.

جهانگیری افزود : امسال در مهرماه آیین استقبال از ورودی‌های جدید نداریم، بلکه آیین آغاز سال تحصیلی را برگزار خواهیم کرد و در این برنامه دانشجویانی که در ترم‌های بالاتر تحصیل می‌کنند نیز حضور خواهند داشت.

وی درباره ارتباط دانشگاه با دانشجویان و گروه‌های مختلف دانشجویی نیز گفت: با دانشجویان و گروه‌های مختلف ارتباط داشته‌ایم و داریم و همواره مشوق این بوده‌ایم که دانشجویان بتوانند با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و در واقع زمینه انسجام و وحدت میان آنها فراهم شود.