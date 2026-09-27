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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسانشمالی از راهیابی هفت اثر به مرحله نهایی بخش کودک و نوجوان و عروسکی بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسانشمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسلم ربانیان با بیان اینکه از میان ۱۰ اثر راهیافته به مرحله بازبینی، هفت اثر به مرحله نهایی راه یافت ، گفت : این ۱۰ نمایش در روزهای اول تا سوم مهرماه توسط هیات داوران متشکل از مصطفی شکاریان، بهنام محمدزاده و مهشاد بهبودی مورد بازبینی قرار گرفت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسانشمالی ادامه داد: از این هفت اثر، ۶ نمایش در بخش رقابتی حضور دارد که چهار اثر بهصورت مشروط پذیرفته شد.
ربانیان گفت: از میان آثار بررسیشده، نمایش «باغچه پرماجرا» به کارگردانی سپیده محمدپور، «توطئهگران باغچه کلم» به کارگردانی فاطمه شکوری و «جادوی مورمورکها» به کارگردانی رضا رحمانی مستقیم و نمایشهای «قلب آدمبرفی» به کارگردانی وجیهه مرغزاری است.
وی افزود: همچنین «سلفی با گرگ» به کارگردانی مخدره شفیعیراد، «یک غذای شاهانه» به کارگردانی مهتاب احتشام و «آرزوی یک موش» به کارگردانی آرین حقانی بهصورت مشروط به مرحله نهایی راه پیدا کرد.
ربانیان خاطرنشان کرد: بیستویکمین جشنواره تئاتر خراسانشمالی امسال در ۹ بخش شامل نمایش صحنهای، خیابانی، کودک و نوجوان، نقالی و پردهخوانی، نمایشنامهخوانی «کافه تئاتر»، نمایشهای کوتاه با رویکرد جوان، رادیوتئاتر، مرور آثار فاخر و بخش عکس و تیزر تئاتر برگزار میشود.
جشنواره تئاتر خراسانشمالی با حضور گروههای نمایشی شهرستانهای مختلف استان برگزار میشود و امسال برای نخستینبار بخش ویژه کودک و نوجوان نیز به این رویداد افزوده شده است.