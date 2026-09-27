به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری امروز یکشنبه در حاشیه چهارصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همواره انتخابات برای کشور موضوع مهمی بوده است، تصریح کرد: باید ببینیم شعام مصوبه قبلی خود را چگونه تعبیر می‌کند. باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بنده هم شنیدم انتخابات تا پایان سال برگزار می‌شود، اما باید منتظر بمانیم که ببینیم شعام با پیشنهاد وزارت کشور موافقت خواهد کرد یا خیر.

وی همچنین در خصوص بازگشایی مدارس و کنترل ترافیک، گفت: پیچیده‌ترین موضوع کشور و در راس آن تهران، آلودگی هوا و ترافیک است. هر اقدامی در دراز مدت جوابگو خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است و اقدامات مرتبط با دولت نیز باید انجام شود.

سروری گفت: ورودی‌ها و خروجی‌های خودرو در کشور با هم تطابق ندارند. ما هنوز در شبکه ریلی با توجه به شرایط جنگی و عدم ورود واگن‌ها با مشکل مواجه هستیم. تمام این موارد در مدیریت وضعیت ترافیک اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام اتوبوس.‌های خریداری شده بیمه هستند، گفت: ممکن است مطالباتی در این زمینه وجود داشته باشد که در حال بررسی است.

سروری در مورد سفر خود به روسیه، یادآور شد: هزار نفر از کشور‌های مختلف با هزینه روسیه به این کشور دعوت شدند. بنده هم در این سفر حضور داشتم که همزمان با انتخابات تمام الکترونیکی روسیه بود و افراد به صورت حضوری و غیرحضوری می‌توانستند در انتخابات در شرایط جنگی شرکت کنند. سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و می‌توانیم از تجربیات روسیه استفاده کنیم. واکنش نادعلی به برگزاری مراسم روز ملی عربستان در ایران

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با کنایه به حواشی برگزاری مراسم روز ملی عربستان در ایران گفت: اگر قرار شد روز ملی یمن وجود داشته باشد تمام ۲۱ عضو شورا در یمن حضور پیدا خواهیم کرد و با کیک روز ملی یمن جشن خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نادعلی امروز یکشنبه در چهارصد و سی و سومین جلسه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: کسانی که هر سال با یک توییت از آنها یاد می‌کردیم، سال گذشته جان خود را فدا کردند و خانواده‌های آنها عزادار هستند.

وی در ادامه یادآور شد: سازمان زیباسازی شهرداری تهران برخی نکات را با محوریت کودکانه در بیلبورد‌های سطح شهر به نمایش گذاشتند. از این سازمان برای ایده‌های خلاقانه تقدیر می‌کنم. شهر ما باید شهری پرنشاط و حماسه ساز باشد.

نادعلی با بیان اینکه ایجاد تعادل بین گرامیداشت یاد شهدای میناب و آغاز سال تحصیلی ایده خوبی بود، گفت: پرداختن به سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نیز اتفاق خوب و قابل تقدیری بود که مورد توجه همه قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به دومین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله اظهار کرد: این غم از همان جنس غم سیدالشهداست. یاد این مرد بزرگ که جبهه مقاومت بعد از رهبر شهید، به ایشان اتکا داشت، گرامی میداریم. نباید اجازه داد میراث تاریخی شهر از بین برود

در ادامه نشست شورای شهر، سوده نجفی ، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: زمانی که مستندات قابل اعتنایی در مورد ارزش تاریخی و معماری آن بنا وجود دارد، نظری مبنی بر بلامانع بودن تخریب بدهند.

نجفی خطاب به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، اظهار کرد: تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ و صیانت از آثار خود است. از بین رفتن یک بنای تاریخی از بین رفتن تاریخ و میراث ماست. میراث فرهنگی مکلف است آثار و بنا‌های واجد ارزش را شناسایی و به نهادی ذیربط اعلام کند.

نجفی با بیان اینکه نباید زمینه تخریب یک بنا فراهم شود، گفت: زمانی که مستندات قابل اعتنایی در مورد ارزش تاریخی و معماری آن بنا وجود دارد، نظری مبنی بر بلامانع بودن تخریب بدهند. حقوق مالکانه باید محترم شمرده شود، اما ضرورت بین حقوق مالک و ارزش میراث شهر نباید با تخریب یک بنای میراثی حل شود.

عضو هیئت رئیسه شورا تأکید کرد: باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به جبران حقوق مالکان اقدام کرد، اما نباید اجازه داد میراث تاریخی شهر از بین برود. باید در مراجع قضایی نیز مستندات ارائه شود تا قضات با آگاهی از ارزش بنا، تصمیم گیری کنند.

وی افزود: شهرداری تهران هم مسئولیت مهمی دارد و باید ضمن خودداری از صدور حکم تخریب، موارد در معرض خطر را از مراجع قضایی پیگیری کنند. اخیراً در منطقه ۱۲ شاهد موارد اعلامی از سوی شهروندان در این زمینه بودیم که از شهردار منطقه می‌خواهیم موضوع را بررسی کنند. چراکه صیانت از میراث تهران باید پیش از عملیات تخریب صورت بگیرد. فاز دوم طرح بزرگراه یادگار آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: فاز دوم پروژه یادگار در مسیر غرب به شمال در آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه معارضین ملکی فراوانی از جمله در مناطق ۹ و ۱۰ داشت که برای تملک آنها تلاش زیادی صورت گرفت.

سید محمد آقامیری در چهارصد و سی و سومین جلسه شورا با بیان اینکه هفته گذشته فاز اول شاخه غربی بزرگراه یادگار امام افتتاح شد، اظهار کرد: این پروژه دهه ۷۰ آغاز شد و سال ۱۳۹۱ بخشی از آن به بهره برداری برسد و امروز بعد از ۱۴ سال این پروژه در فاز اول به طول ۲.۵ کیلومتر حدفاصل خیابان امام تا میدان فتح افتتاح شد.

وی همچنین تصریح کرد: فاز دوم این پروژه در مسیر غرب به شمال در آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه معارضین ملکی فراوانی از جمله در مناطق ۹ و ۱۰ داشت که برای تملک آنها تلاش زیادی صورت گرفت که از تلاش‌های شهرداران این دو منطقه تقدیر می‌کنیم.

آقامیری با بیان اینکه تملک این بنا‌ها توسط شهرداری مناطق صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: انتقال کانال آب‌های سطحی نیاز به تملک واحد‌های مسکونی داشت که این اقدام صورت گرفت. کانال برق نیز با اقدامات کارشناسی و تخصصی توسط شهرداری حفظ شد. انتقال نهر فیروزآباد، یک خط انتقال آب و دو خط انتقال گاز در این پروژه انجام شد.

وی ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد زمان اجرای پروژه به توافق دستگاه‌ها برای انتقال خطوط و تملک و رفع معارضین اختصاص دارد که خوشبختانه به خوبی در این پروژه انجام شد. از تلاش معاونت فنی و عمرانی نیز برای اجرای این طرح تقدیر می‌کنیم. باید از ظرفیت و پرسنل بازنشستگان بهره برد

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: وقتی کارمندی بازنشسته می‌شود از دایره امور خارج می‌شود. ما با این مسئله در شهرداری تهران نیز مواجه هستیم و ساز و کاری وجود ندارد که خارج از روند اداری، از توان آنها استفاده کنیم.

میثم مظفر در نشست امروز شورای شهر اظهار کرد: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی است. کارکنانی که بیش از سه دهه تلاش آنها باعث شده گنجینه‌ای ارزشمند از دانش عملی شکل بگیرد. این نیرو‌ها در زمان بازنشستگی از ارزشمندترین افرادی هستند که می‌توانند در انتقال تجربیات، تدوین دستورالعمل‌ها و اصلاح امور، توانمندسازی مدیران میانی و ارائه مشاوره‌های ارزشمند اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه شاهد این هستیم که متأسفانه در نظام استخدامی کشور کمتر به این موضوع توجه می‌شود، یادآور شد: وقتی کارمندی بازنشسته می‌شود از دایره امور خارج می‌شود. ما با این مسئله در شهرداری تهران نیز مواجه هستیم و ساز و کاری وجود ندارد که خارج از روند اداری، از توان آنها استفاده کنیم.

مظفر با اعلام اینکه باید از تجربه بازنشستگان در سازمان‌ها و مجموعه‌های شهرداری استفاده کنیم، تصریح کرد: این دانش گرانبها صرف هزینه هنگفت عمر انسان‌ها می‌شود و در تاریکخانه بازنشستگی آنها به ثبت می‌رسد. شهرداری باید در پایان هر سال مراسمی برگزار کند و از کسانی که در آن سال بازنشسته شدند، تقدیر کند و افراد در فضای سکوت شهرداری را ترک نکنند. اینکه یک شهردار وقت بگذارد و در بین مردم باشد، اتفاق خوبی است

همچنین رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انتصاب شهردار منطقه ۱۵ به عنوان مدیرعامل سازمان پسماند گفت: اینکه ساکنین منطقه زمان رفتن شهردار منطقه می‌آیند و خداحافظی می‌کنند، به معنای این است که عزت دست خداست.

سید احمد علوی با اشاره به افتتاح کلان پروژه‌های منطقه ۱۵، اظهار کرد: از تلاش شهردار منطقه برای اقدامات صورت گرفته در این منطقه تقدیر می‌کنیم. اینکه یک شهردار وقت بگذارد و در بین مردم باشد، اتفاق خوبی است و امروز از لحاظ بصری، منطقه وضعیت بسیار بهتری دارد.

وی همچنین تصریح کرد: اینکه ساکنین منطقه زمان رفتن شهردار منطقه می‌آیند و خداحافظی می‌کنند، به معنای این است که عزت دست خداست. به نظر می‌رسد در برخی فعالیت‌های رسانه‌ای در حق ایشان کم لطفی شد، اما نمی‌توان کار خالصانه را با فضای تاریک رسانه از بین ببریم.

علوی با بیان اینکه اقدامات زیادی در محدوده شرق انجام شده است، خاطرنشان کرد: مردم قدردان اجرای آزادراه شهید شوشتری هستند و ترافیک سنگین این محدوده را کاهش داد. تقاضای بنده این است که دو پل موجود در محدوده خاوران که نیمه کاره باقی مانده تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: پروژه یادگار امام در دوره قبل نماد «ما نمی‌توانیم» بود، اما در این دوره به نماد «ما می‌توانیم» تبدیل شد. در دوره قبلی روی این پروژه خاک ریخته شد، اما در این دوره به اجرا درآمد. باید کار‌های بزرگ انجام داد؛ برای کار‌های کوچک بسیاری از افراد هستند. ایستگاه تبادلی ۱۷ شهریور مترو به زودی به بهره برداری می‌رسد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه تمام خطوط هفتگانه مترو با ۴۱ کیلومتر مسیر و ۲۲ ایستگاه در این دوره تکمیل شد، تاکید کرد: ایستگاه تبادلی هفده شهریور در خط ۶ نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

محسن هرمزی امروز در چهارصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در انتهای دوره چهارم تعداد چهار هزار دستگاه اتوبوس به دوره پنجم تحویل داده شد، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها در انتهای دوره پنجم و ابتدای دوره ششم به ۸۶۰ دستگاه رسیده بود.

وی همچنین تصریح کرد: کارخانه واگن سازی ما در ابتدای این دوره تعطیل شده بود و با انباشت مسائل و مشکلات در واگن سازی و شرکت بهره برداری مواجه بودیم. خطوط هفتگانه تکمیل نشده بود و ایستگاه‌های خط ۶ نیز به صورت جزیره‌ای افتتاح شده بود. یکی از احکام ما این بود که خطوط هفتگانه را به بهره برداری برسانیم.

هرمزی با بیان اینکه متروی پرند نیز نیمه کاره رها شده بود که در این دوره به سرانجام رسید، یادآور شد: پروژه پایانه شرق نیز عملاً تبدیل به یک انبار ضایعات شده بود. پایانه پارکینگ‌های مترو نیز در بخش بهره برداری اهمیت زیادی داشت و اقدامی در این زمینه انجام نشده بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تمام مراکز معاینه فنی فرسوده شده بود و تجهیزات غیرقابل استفاده بود، اظهار کرد: مشکلات مراکز باعث می‌شد که تست‌ها پاسخگو نباشد و یا با خطای بالا انجام شود. مطالعاتی همچون سیاهه انتشار نیز متوقف شده بود که باید به آن توجه می‌کردیم.

وی با اعلام اینکه تمام خطوط هفتگانه با ۴۱ کیلومتر مسیر و ۲۲ ایستگاه در این دوره تکمیل شد، تصریح کرد: ایستگاه تبادلی هفده شهریور در خط ۶ نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

هرمزی با بیان اینکه توسعه شرقی خط ۲ مترو نیز از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه شرق هم در حال اجراست، یادآور شد: توسعه شرقی و غربی خط چهار نیز از جمله طرح‌های توسعه‌ای مترو است.