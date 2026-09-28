با هدف تداوم پخت و توزیع نان در زمان قطعی برق، ۲۷ نانوایی در شهر و روستا‌های شهرستان فریدن با استفاده از اعتبار بنیاد برکت به موتور برق مجهز شدند.

تجهیز ۲۷ نانوایی به موتور برق در شهر و روستا‌های فریدن

تجهیز ۲۷ نانوایی به موتور برق در شهر و روستا‌های فریدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجری کل بنیاد برکت استان اصفهان گفت: در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و کاهش پیامد‌های ناشی از قطعی برق، بخشی از اعتبارات بنیاد برکت به نانوایی‌های شهرستان فریدن برای تامین برق اضطراری و تهیه موتور برق اختصاص یافت.

محمدحاجی عرب افزود: برای اجرای این طرح در نانوایی‌های فریدن، ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

تسهیل گر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در شهرستان فریدن نیز گفت: بر اساس این طرح، بیش از ۸۰ درصد نانوایی‌های شهرستان، شامل ۲۷ واحد نانوایی در شهر و روستاها، به موتور برق مجهز شده‌اند.

صابر بدیعی افزود: تجهیز نانوایی‌ها به برق اضطراری، امکان ادامه فعالیت این واحد‌ها در زمان قطعی برق را فراهم می‌کند و از توقف پخت، معطلی مردم و فاسد شدن خمیر نانوایی‌ها جلوگیری می‌کند.