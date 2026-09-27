پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور، طرح ایجاد «آزمایشگاه مرجع اعتبارسنجی تجهیزات ارتباطی» را با هدف مقابله با تهدیدات ناشی از تحریم و خرابکاری‌های صنعتی اعلام کرد.

محمد حسین شیخی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: آزمایشگاه مرجع اعتبار سنجی تجهیزات ارتباطی با مدل «کنسرسیوم ذی‌نفعان» طراحی شده و قرار است به عنوان یک مرکز واحد ملی، خدمات تخصصی خود را به تمام نهادهای دولتی، خصوصی، شبکه بانکی و اپراتور‌ها ارائه دهد.

وی افزود: در نشست تخصصی اخیر که با حضور مسئولان وزارت ارتباطات برگزار شد بر ضرورت ایجاد یک آزمایشگاه مرجع تأکید ویژه‌ای شد و این مأموریت که هم مورد تأکید وزیر ارتباطات و هم اعضای شورای امنیت سایبری است، پاسخی مستقیم به چالش‌های ناشی از تأمین تجهیزات در شرایط تحریم‌های ظالمانه غرب می‌باشد.

شیخی در ادامه با اشاره به اینکه مقابله با تهدیدات پنهان در تجهیزات وارداتی مورد توجه است گفت: با توجه به اینکه بخشی از تجهیزات سخت‌افزاری حوزه ارتباطات به دلیل عدم تولید داخلی یا محدودیت‌های بازار، از طریق زنجیره‌های تأمین پیچیده وارد کشور می‌شوند، ریسک‌های امنیتی قابل‌توجهی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در شرایط تحریم، چرخه تأمین تجهیزات دچار تغییرات غیرعادی می‌شود. نگرانی اصلی ما این است که آیا تجهیزاتی که به دست ما می‌رسد، دچار دستکاری‌های صنعتی نشده‌اند یا قطعات ناخواسته و مخفی در آنها جایگذاری نشده است؟ آزمایشگاه مرجع قرار است با انجام تست‌های دقیق، از سلامت عملکردی و امنیت غیرعملکردی این تجهیزات اطمینان حاصل کند تا از هرگونه از کار افتادگی ناگهانی جلوگیری شود.

وی به الزام جهانی و الگوی ژاپن و اروپا اشاره کرد و گفت: ایجاد این آزمایشگاه، تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت جهانی است. همان‌طور که در کشور‌های پیشرو مانند ژاپن، اتحادیه اروپا و چین، آزمایشگاه‌های بسیار تخصصی برای ارزیابی تجهیزات حوزه ارتباطات، انرژی و صنعت وجود دارد، ایران نیز باید به سمت ایجاد این زیرساخت‌های تخصصی حرکت کند.

شیخی به مدل اجرایی تشکیل کنسرسیوم ملی ذی‌نفعان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی این طرح، نحوه مدیریت و تأمین مالی آن است. برخلاف تصور عمومی، قرار نیست با ایجاد آزمایشگاه‌های پراکنده در سازمان‌های مختلف، هزینه‌ها دوچندان شود. در گام نخست، بخشی از این ظرفیت در پژوهشگاه ارتباطات ایجاد خواهد شد، اما مدل اصلی حرکت به سمت تشکیل یک «کنسرسیوم ملی» است.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: در این مدل، تمامی ذی‌نفعان اصلی از جمله اپراتور‌های مخابراتی، شبکه بانکی، صنایع بزرگ و بخش خصوصی، با سرمایه‌گذاری مشترک، این آزمایشگاه را به عنوان یک مرکز خدمات‌رسان واحد ملی ایجاد می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود که یک آزمایشگاه قدرتمند و مجهز، به جای تمرکز بر مأموریت‌های محدود، به تمامی بخش‌های حساس کشور سرویس‌دهی کند و در عین حال، فرصت‌های رشد گسترده‌ای را برای بخش خصوصی در حوزه خدمات امنیتی فراهم آورد.