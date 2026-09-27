بانویی اهل خراسان شمالی که با همت و پشتکار خود و به مدد آموخته‌های دوران کودکی نزد مادرش، چرخ زندگی خانواده اش را در کنار تنور داغ نان پزی می‌چرخاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بانویی از دیار گرمه که بیش از یک دهه است برای امرار معاش خود و خانواده اش به شغل پرزحمت نانوایی مشغول است و اکنون کیفیت نان محلی دست پخت این بانوی زحمتکش به مرحله‌ای رسیده که در سراسر استان و بعضا استان‌های دیگر فروش داشته باشد .

در بسته مهربانوی این هفته اخبار شبکه اترک به سراغ این بانوی نانوا و پرتلاش رفته ایم .