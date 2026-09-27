به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس هلال احمر صومعه‌سرا گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت و طرح ارائه خدمات پزشکی و دارویی رایگان، به همت جمعیت هلال‌احمر و با مشارکت سپاه پاسداران و شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا در روستای لادمخ این شهرستان برگزار شد.

اسماعیل صادقی افزود: در این کاروان سلامت که با حضور ۳ پزشک متخصص و عمومی برگزار شد، ۷۷ نفر از اهالی روستا رایگان معاینه شدند و ۵۵ میلیون تومان داروی رایگان هم بین بیماران توزیع شد.