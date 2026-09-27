به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، با همکاری سازمان انتقال خون استان فارس، ۷۴ واحد خون سالم توسط مردم نیکوکار این شهرستان به بیماران نیازمند اهدا شد.

او ادامه داد: اهدای خون از سوی شهروندان شهرستان رستم، اقدامی ارزشمند در راستای کمک به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و حمایت از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی است و این مشارکت مردمی جلوه‌ای از ایثار، همدلی و نوع‌دوستی در جامعه به شمار می‌رود.