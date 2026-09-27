مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز و همچنین آزادراه‌های منتهی به پایتخت خبر داد و وضعیت جوی را در ارتفاعات محورهای شمالی، مه‌آلود گزارش کرد.

ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه‌های تهران

ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه‌های تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور در یکشنبه ۵ مهر، در محور چالوس تردد وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های ولی‌آباد و هزارچم در مسیر جنوب به شمال سنگین است.

در محور هراز نیز ترافیک در محدوده‌های گزنک و آب‌اسک در مسیرهای رفت و برگشت پرحجم و سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران، ترافیک در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

بنا بر این گزارش، تردد در محور شهریار - تهران (حدفاصل شهریار تا شهرقدس) و آزادراه ساوه - تهران (محدوده فیروزبهرام) نیز سنگین ارزیابی می‌شود.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، قزوین - رشت و همچنین مسیر شمال به جنوب محور چالوس روان گزارش شده است.

از نظر وضعیت جوی، ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه و همچنین برخی محورهای استان‌های مازندران، گلستان و گیلان با مه‌گرفتگی همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

به رانندگان و مسافران توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر، برای آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.