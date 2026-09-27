پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش امروز رقابت واترپلوی ایران و چین در بازیهای آسیایی ناگویا را بهصورت زنده پخش میکند و گروه تولید مجموعه طنز «اسباب زحمت» نیز تصویربرداری فصل دوم این اثر را در تهران آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، امروز یکشنبه پنجم مهرماه از ساعت ۱۰:۲۰، دومین دیدار تیم ملی واترپلوی ایران مقابل چین را در قالب ویژه برنامه «دهکده آسیایی» بهطور زنده روی آنتن میبرد.
ملیپوشان واترپلوی کشورمان پیش از این در مرحله نخست، تیم سنگاپور را شکست داده بودند.
در خبری دیگر، تصویربرداری فصل دوم مجموعه طنز «اسباب زحمت» با حضور همان ترکیب بازیگران فصل نخست آغاز شد.
در این فصل، گروه تولید با سفر به شهرهای مختلف، ماجراهای تازهای را برای شخصیتهای داستان از جمله احمدآقا، صادق و ناصرخان به تصویر میکشند که با پیچیدگیها و دردسرهای جدیدی برای خانوادههایشان همراه است.