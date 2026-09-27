چاه دوازدهم فاز ۱۱ پارس جنوبی آماده تولید شد
سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، از آمادهسازی چاه دوازدهم این فاز برای ورود به مدار تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ کیوان طریقتی گفت: آخرین حلقه چاه موقعیت SPD۱۱B در مرحله نخست توسعه، وارد مرحله جریاندهی آزمایشی و پایش توان تولید شده است.
وی اظهار کرد: عملیات حفاری، تکمیل و مشبککاری چاه دوازدهم فاز ۱۱ پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسیده و پس از سبکسازی ستون چاه با استفاده از نیتروژن، جریاندهی آزمایشی آن آغاز شده است.
طریقتی با اشاره به اینکه در این مرحله، توان تولید چاه بهصورت مستمر پایش میشود تا شرایط عملیاتی و ظرفیت تولید آن ارزیابی شود، افزود: پس از تکمیل جریاندهی آزمایشی و انجام عملیات اسیدکاری، پیشبینی میشود چاه دوازدهم فاز ۱۱ تا در روزهای آینده به ظرفیت اسمی تولید خود برسد.
سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اهمیت توسعه چاههای جدید در این فاز گفت: ورود چاههای جدید به مدار تولید، گام مهمی در مسیر تکمیل ظرفیت تولید فاز ۱۱ و بهرهبرداری حداکثری از منابع میدان مشترک پارس جنوبی به شمار میرود.