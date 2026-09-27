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استاندار سیستانوبلوچستان بر بازنگری در الگوی تأمین انرژی مناطق فاقد گاز تأکید کرد و فرمانداران و دستگاههای اجرایی را به بررسی راهکارهای تولید محلی برق از منابع تجدیدپذیر و ذخیرهسازی انرژی مکلف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در کارگروه پایش مصرف انرژی استان، گفت: برای مناطق فاقد شبکه گاز، باید شرایط تولید محلی برق از منابع تجدیدپذیر و ذخیرهسازی انرژی بررسی و اجرا شود.
وی استفاده از ظرفیتهای موجود کشور برای تأمین تجهیزات و توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان را مورد تأکید قرار داد و بر تدوین برنامه جامع مدیریت انرژی برای پاییز و زمستان تأکید و خواستار آن شد که نیاز مصرف، ذخایر سوخت، مدیریت تقاضا، سوخت پشتیبان و سناریوهای تداوم خدمات، پیش از ورود به فصل سرد مشخص شود.
استاندار سیستانوبلوچستان با تأکید بر افزایش تابآوری زیرساختهای انرژی، خواستار پیشبینی سازوکارهای لازم برای تداوم فعالیت واحدهای حساس در شرایط پیک مصرف شد و بر لحاظ الزامات پدافندی در برنامهریزی و مدیریت انرژی استان تأکید کرد.
بیجار تسریع در اتصال واحدهای مسکونی، کشاورزی و صنعتی که علمک گاز برای آنها وصل شده است را ضروری دانست و خواستار ارائه برنامه زمانبندی مشخص از سوی دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف این واحدها شد.
وی همچنین بر ضرورت پایش دقیق مصرف انرژی در سطح شهرستانها تأکید کرد و از فرمانداران خواست وضعیت مصرف و نیازهای انرژی حوزه خود را بهصورت مستمر بررسی و گزارش کنند تا تصمیمگیریهای استانی بر مبنای دادههای واقعی هر منطقه انجام شود.
استاندار سیستانوبلوچستان همچنین خواستار پیگیری فوری انشعابات غیرمجاز آب و ارائه گزارش میدانی این موضوع در شورای تأمین استان شد تا وضعیت برداشتهای غیرمجاز و آثار آن بر شبکه، بهصورت مشخص بررسی و تعیین تکلیف شود.