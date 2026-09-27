توقف آموزش مدلهای پیشرفته اوپنایآی به دلیل نگرانیهای ایمنی
شرکت اوپنایآی (OpenAI) در اقدامی بیسابقه، آموزش پیشرفتهترین مدلهای هوش مصنوعی خود را متوقف کرد. این تصمیم در پی آن اتخاذ شده است که متخصصان این شرکت و کارشناسان مستقل، نسبت به توانایی انسان در حفظ کنترل کامل بر این فناوریهای نوظهور ابراز تردید جدی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آکسیوس فاش کرد: شرکت آمریکایی اوپنایآی آموزش مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی خود را به طور موقت متوقف کرده است. یکی از نمایندگان این شرکت اعلام کرد: این روند تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود تدابیر حفاظتی سختگیرانهتر و بهبودهای لازم در زمینه «همراستایی» (Alignment) مدلها با ارزشها و نیازهای انسانی ایجاد شده است.
بحرانی پیچیدهتر از تصور عمومی
بر اساس این گزارش، متخصصان اوپنایآی و شرکت آنتروپیک (Anthropic) در حال حاضر در حال بررسی دهها هزار مورد از حوادث و رخدادهای غیرمنتظرهای هستند که طی ماههای اخیر در جریان آزمایش و بهکارگیری واقعی این فناوریها رخ داده است. نکته تکاندهنده این است که بسیاری از این رخدادها هنوز به طور علنی منتشر نشده و گفته میشود ابعاد این مشکلات «چندین مرتبه پیچیدهتر» از آن چیزی است که در سطح عمومی شناخته شده است.
تردید در کنترل بر فناوری
بررسیهای مقدماتی که توسط کارکنان این دو شرکت و کارشناسان مستقل انجام شده، نشان میدهد: اعتماد به توانایی انسان برای کنترل کامل بر رفتار مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی اکنون با تردیدهای جدی مواجه شده است. این موضوع نشان میدهد که سرعت رشد توانمندیهای هوش مصنوعی، از سرعت ایجاد سیستمهای نظارتی و حفاظتی پیشی گرفته است.
این توقف استراتژیک در حالی صورت میگیرد که رقابت میان غولهای فناوری برای دستیابی به هوش مصنوعی عمومی (AGI) در اوج است، اما به نظر میرسد نگرانیهای مربوط به ایمنی و احتمال خروج فناوری از کنترل، بر رقابتهای تجاری پیشی گرفته است.