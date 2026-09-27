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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از قرار گرفتن ۷۵ درصد مشترکان برق پایتخت در محدوده الگوی مصرف در اوج گرمای تابستان امسال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته که معادل حدود ۱۸۰ هزار خانوار است.
کامبیز ناظریان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امسال حدود ۷۵ درصد مشترکان برق تهران در اوج گرمای تابستان، مصرف خود را در محدوده الگوی مصرف نگه داشتند.
وی افزود: این رقم در سال گذشته ۷۰ درصد بود و افزایش ۵ درصدی مشترکانی که به الگوی مصرف پیوستهاند، معادل حدود ۱۸۰ هزار خانوار است که نقش مهمی در صرفهجویی انرژی و کاهش مصرف برق داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: در کنار مدیریت مصرف مشترکان، کنترل مشترکان پرمصرف نیز از طریق سامانهها و کنترلهای هوشمند انجام شد و نخستین مرکز مدیریت هوشمند مصرف برق مشترکان در شهر تهران نیز تابستان امسال فعالیت خود را آغاز کرد.
وی گفت: این مرکز توانست در زمان اوج بار، میزان قابل توجهی کاهش مصرف را از محل کنترل مشترکان پرمصرف ایجاد کند که در کاهش مصرف برق در زمان اوج بار مؤثر بود.
کشف و جمعآوری بیش از ۹۰۰ دستگاه رمزارز در تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درباره برخورد با استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز نیز گفت: طی سال گذشته بیش از ۲۵ هزار دستگاه رمزارز در شهر تهران کشف، ضبط و با هماهنگی مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی امحا شده است.
وی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۹۰۰ دستگاه رمزارز شناسایی و جمعآوری شده و در مرحله امحا قرار گرفته است.
وی با تأکید بر برنامهریزی ویژه برای کنترل استفاده غیرمجاز از این تجهیزات گفت: استفاده از تجهیزات استخراج رمزارز علاوه بر افزایش مصرف برق، به دلیل استفاده از شبکههایی که برای مصارف خانگی یا معمول طراحی شدهاند، میتواند مشکلاتی از جمله آتشسوزی در منازل یا بخشهای مختلف ایجاد کند.
وی افزود: جرایم سنگینی برای استفاده غیرمجاز از این تجهیزات در نظر گرفته شده و در مقابل، مشوقهایی نیز برای شناسایی و معرفی مراکز غیرمجاز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: شهروندان میتوانند موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز را از طریق سامانه ۳۰۵۰۲۱ اطلاع دهند و محرمانگی اطلاعات گزارشدهندگان کاملاً رعایت خواهد شد.
ناظریان افزود: پاداش گزارشها، با توجه به تعداد کشفیات، از ۳ میلیون تا ۳۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
ارائه بیش از ۷۰ خدمت برق به صورت غیرحضوری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری گفت: با استفاده از سامانههایی که طی یکی دو سال اخیر در شهر تهران راهاندازی شده، اکنون عمده خدمات صنعت برق به صورت غیرحضوری قابل ارائه است و مردم بدون مراجعه حضوری میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: سامانه فوریتهای برق ۱۲۱ به صورت شبانهروزی برای خدمات مرتبط با شبکه برق فعال است و مشترکان همچنین میتوانند از طریق سامانه ۱۵۲۱، خدمات مرتبط با انشعاب، قبض برق و سایر خدمات را دریافت کنند.
ناظریان ادامه داد: مشترکان میتوانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یا نرمافزار «برق من» نیز انواع خدمات مورد نیاز خود را درخواست کنند و خدمات به صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه میشود و حتی در صورت نیاز به مراجعه حضوری، مشترکان میتوانند به نزدیکترین منطقه مراجعه کنند و خدمات مورد نیاز خود را در حوزه قبض و سایر موضوعات دریافت کنند.
راهاندازی ناوگان موتوری هوشمند برای خدمات برق تهران
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در صنعت برق پایتخت گفت: امسال شاهد بهرهبرداری از بسیاری از نخستینها در حوزه هوشمندسازی شبکه و مدیریت مصرف و همچنین ارائه خدمات هوشمند به مشترکان بودیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: در مهرماه امسال، ناوگان موتوری جدید شهر تهران نیز برای ارائه خدمات سریعتر وارد مدار میشود.
وی گفت: پیشبینی میشود استفاده از این ناوگان، زمان ارائه خدمات را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و مشکلات و نارساییهای مربوط به شبکه برق، قطعی برق و سایر خدمات حوزه مشترکان با سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: این موتورسیکلتها در نیمه دوم مهرماه در سطح شهر تهران فعال خواهند شد و شهروندان آنها را در سطح شهر مشاهده خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: این ناوگان به تجهیزات لازم مجهز است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: این ناوگان به صورت هوشمند مدیریت میشود و عملکرد آن بر اساس نرخ حوادث و درخواستهایی که از سوی مردم ثبت میشود، کنترل و هدایت خواهد شد.
وی گفت: این مجموعه هوشمند با هدف افزایش سرعت و بهرهوری در ارائه خدمات به مشترکان راهاندازی میشود و بر اساس نوع و میزان حوادث و درخواستهای ثبتشده، نیروها و تجهیزات به محل اعزام خواهند شد.
راهاندازی نخستین پارک تخصصی فناوری و آموزشی برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از راهاندازی نخستین پارک تخصصی فناوری و آموزشی در سطح کشور در این شرکت خبر داد و گفت: این پارک تخصصی بهزودی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
ناظریان افزود: راهاندازی این مجموعه میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری نیروی انسانی، آموزش و آگاهسازی کارکنان داشته باشد.
وی ادامه داد: آموزشهای این مجموعه مبتنی بر فناوریهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی خواهد بود و تلاش میشود با استفاده از این فناوریها، آموزش نیروی انسانی به شکل کاربردیتر و مبتنی بر شرایط واقعی انجام شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: راهاندازی این پارک تخصصی فناوری و آموزشی، اقدام مهمی در حوزه آموزش و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است و این مجموعه نیز بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.