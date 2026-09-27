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مرحله نخست واحد تولید پوره انواع میوه و رب گوجهفرنگی با سرمایه گذاری ۴۵۰۰ میلیارد ریالی و ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار تن پوره سیب و رب گوجهفرنگی د رارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله نخست واحد تولید پوره انواع میوه و رب گوجهفرنگی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در ارومیه به بهرهبرداری رسید که در راستای گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اجرا شده است.
این واحد با سرمایهگذاری ۴۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۲۲ هزار مترمربع و زیربنای ۵ هزار مترمربع احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار تن پوره سیب و رب گوجهفرنگی را دارد و بهرهبرداری از این طرح برای ۸۰ نفر بهصورت مستقیم و مجموعاً ۲۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکند.
با راهاندازی این مجتمع، زمینه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات باغی و کشاورزی استان فراهم شده و گامی عملی در تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع تبدیلی آذربایجانغربی برداشته شده است.