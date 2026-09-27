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پنج نماینده تنیس روی میز ایران در رقابتهای کانتندر جوانان تفلیس، در ردههای سنی مختلف دختران و پسران به مصاف حریفان خود میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کانتندر جوانان تفلیس از ۵ تا ۸ مهرماه در گرجستان برگزار میشود و راکت بدستان کشورمان با مشخص شدن قرعه مرحله گروهی، حریفان خود را شناختند.
در بخش دختران، وانیا یاوری در گروه نخست رده سنی کمتر از ۱۹ سال با آناستازیا چخارتیشویلی و تکلا لیپارتلیانی، هر دو از گرجستان، دیدار خواهد کرد. یاوری همچنین در گروه نخست زیر ۱۷ سال با آدیا سارسمبایوا از قزاقستان و عفرا القحطانی از امارات همگروه است.
نادیا عابد در گروه دوم کمتر از ۱۷ سال با آنکولیکا چاکرابورتی از هند و ولها لوژانکووا از بلاروس روبهرو میشود. او در رده زیر ۱۵ سال نیز در گروه ششم به مصاف دلنواز امانووا از ازبکستان و یاسمن حبیبوا از جمهوری آذربایجان خواهد رفت.
سارینا جهانشاهی دیگر نماینده دختران ایران، در گروه هفتم کمتر از ۱۷ سال با الئونورا شیریوا از ازبکستان و نینو ناکایدزه از گرجستان رقابت میکند. جهانشاهی در گروه پنجم زیر ۱۵ سال نیز با آناستاسیا زالسکایا از بلاروس و آیائولیم سردالی از قزاقستان همگروه شده است.
در بخش پسران، نیکان شیروانی در گروه هفتم کمتر از ۱۵ سال به مصاف پلاتون کاناوالاو از بلاروس و اَسِت نورلان از قزاقستان میرود. شیروانی در گروه پنجم زیر ۱۳ سال نیز با علیاکبر میرزالیاف از جمهوری آذربایجان، تونا کارادنیز از ترکیه، دمتره دوچیدزه از گرجستان و حسن ساپارمرادوف از ترکمنستان دیدار خواهد کرد.
مرتضی هادیان شیرازی نیز در گروه چهارم زیر ۱۳ سال با لوچینبک عبدخلیلوف از ازبکستان، نظر عبدیاف از ترکمنستان، احمد کارادنیز از ترکیه و ساندرو میکائوتادزه از گرجستان همگروه است. او در گروه نخست کمتر از ۱۱ سال نیز با امیر شیریاف از ازبکستان، جعفر المددلی از جمهوری آذربایجان، فهد المحرزی از امارات و دمتره دوچیدزه از گرجستان رقابت خواهد کرد.
رقابتهای کانتندر جوانان تفلیس از ۵ تا ۸ مهر برگزار میشود.