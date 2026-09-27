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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دزفول با تاکید بر آمادگی کامل دفاعی و رزمی کشور گفت: انبارهای نظامی ما مملو از تسلیحات استفاده نشده است و در صورت خطای دوباره دشمن، آماده دفاع و هجوم همهجانبه به آنها هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر قمرزاده در همایش سران عشایر و طوایف در روستای خیبر از توابع بخش چغامیش شهرستان دزفول، پشتوانه مردمی را عامل اصلی دلگرمی نیروهای مسلح دانست و افزود: این امر مهم با حمایت ویژه مردم محقق شده و نیروهای نظامی دلگرم به مردم هستند.
وی بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح و نقش بیبدیل عشایر در دفاع از کشور تاکید و اظهار کرد: عشایر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره پشتیبان ولایت، انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور بودهاند و این مهم را در هشت سال دفاع مقدس و جنگهای اخیر با اهدای خون جوانان خود به اثبات رساندهاند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با اشاره به جایگاه کنونی عشایر گفت: امروز عشایر و طوایف شهرستان دزفول، کانون وحدت و همدلی در این منطقه هستند و با اتحاد خود در پیشبرد اهداف عالی کشور تلاش میکنند.
سرهنگ قمرزاده تصریح کرد: نیروهای نظامی و امنیتی ما با قدرت به کار خود ادامه میدهند و به هیچ زورگویی اجازه دخالت و تعرض به کشور را نخواهیم داد.
همایش سران عشایر و طوایف دزفول با حضور تعدادی از مسوولان شهرستانی و شیوخ و طوایف برگزار شد و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.