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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از شناسایی و تخریب ۸ محمیه غیرمجاز در تالاب هورالعظیم در جریان گشت و پایش حفاظتی این تالاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد الوندی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای حفاظتی و مقابله با تخلفات زیستمحیطی، گشت و پایش بخشهایی از تالاب هورالعظیم با حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خوزستان، مسئول منطقه تالاب هورالعظیم و مأموران یگان حفاظت این منطقه انجام شد.
وی افزود: در جریان این عملیات و با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان، تعدادی محمیه غیرمجاز که با هدف شکار پرندگان در مناطق حساس و مستعد تخلف ایجاد شده بودند، شناسایی شد و با حضور فرمانده یگان حفاظت استان و مسئول منطقه، دستور تخریب این سازههای غیرمجاز صادر شد.
الوندی ادامه داد: در این عملیات هشت محمیه غیرمجاز به طور کامل تخریب و ادوات موجود در این سازهها جمعآوری شد، همچنین یک فروند قایق نیز کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر ضرورت برخورد با عوامل تهدیدکننده حیاتوحش و زیستبوم تالاب هورالعظیم گفت: ایجاد محمیههای غیرمجاز و استفاده از آنها برای شکار، بهویژه در فصل مهاجرت پرندگان، تهدیدی برای امنیت زیستی و تنوع گونهای تالاب محسوب میشود و یگان حفاظت محیط زیست با اینگونه تخلفات مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بررسی وضعیت حفاظتی و امنیتی منطقه، جمعآوری ادوات مرتبط با محمیههای غیرمجاز و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه از دیگر اهداف این عملیات بود.
الوندی در پایان بر استمرار گشت و پایش مناطق حساس تالاب هورالعظیم تأکید کرد و گفت: حفاظت از پرندگان مهاجر و جلوگیری از تخریب زیستگاهها نیازمند حضور مستمر نیروهای حفاظتی و مشارکت جوامع محلی و دوستداران محیط زیست است.