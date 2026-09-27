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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: امسال برای مدیریت مصرف گاز مکلف به تحقق حدود ۱۵ درصد صرفهجویی هستیم و با همراهی مردم، دستگاههای اجرایی، رسانهها و مدیریت مصرف میتوان از شرایط پیشرو عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در همایش خانواده روابط عمومی استان کرمانشاه با حضور استاندار گفت: یکی از مباحث مهمی که امروز باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع ناترازی انرژی است و با توجه به پیشبینی سرمای زودرس، ضرورت دارد همه دستگاهها از هماکنون تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، در هفتههای پیشرو برخی نقاط کشور با کاهش قابل توجه دما و حتی دمای زیر صفر مواجه خواهند شد، از این رو آمادگی، همکاری و مدیریت مصرف میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط زمستانی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین ناترازی در حوزه گاز و برق وجود دارد گفت: شبکه انرژی به صورت پیوسته است و هر میزان صرفهجویی در مصرف میتواند به تأمین پایدار انرژی در نقاط مختلف کشور کمک کند.
وی افزود: طی سال گذشته و امسال با تدابیر استاندار کرمانشاه اقدامات خوبی در حوزه بهینهسازی و مدیریت مصرف گاز انجام شده است که از جمله آنها میتوان به بسترسازی برای پایش آنلاین دمای ادارات توسط شرکت گاز استان و همچنین بهسازی، بهینهسازی و هوشمندسازی موتورخانههای ادارات اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش هدررفت گاز افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۴۱۰ مورد سرقت گاز و انشعاب غیرمجاز شناسایی و قطع شده که میزان مصرف غیرمجاز آنها حدود ۸۹۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب برآورد شده است.
وی بر ضرورت مشارکت مردم در شناسایی انشعابات غیرمجاز تأکید کرد و گفت: اگر در زمینه مقابله با انشعابات غیرمجاز و مدیریت مصرف، مشارکت مردمی مانند گذشته ادامه داشته باشد، میتوانیم با موفقیت از این شرایط عبور کنیم.
نجفی گفت: در صورت نیاز به اعمال محدودیت در مصرف گاز، این محدودیتها ابتدا از ادارات آغاز خواهد شد و پس از آن خانهباغها، ویلاها و مشترکان پرمصرفی که بیش از الگوی تعیینشده مصرف داشته باشند، مشمول محدودیت خواهند شد.
وی گفت: امسال تکلیف شده است حدود ۱۵ درصد در مصرف انرژی صرفهجویی شود و امیدواریم با همکاری همه بخشها، مردم و رسانهها بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه نقش رسانهها بهویژه صدا و سیما را در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی مهم دانست و افزود: رسانهها همواره در این زمینه همراهی خوبی داشتهاند و انتظار داریم امسال نیز در زمینه اصلاح الگوی مصرف و عبور از ناترازی انرژی به مجموعه مدیریت استان کمک کنند.