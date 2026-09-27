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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تحویل موقت اسکله ۱۰۰ هزار تنی نفتی در بندر شهید رجایی برای پذیرش کشتیهای کلاس MR و LR خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شکیبینسب، با اشاره به جایگاه راهبردی بنادر این استان در تجارت کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور از طریق بنادر هرمزگان انجام میشود و مجموعه کارکنان این حوزه، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی و پایداری زنجیره تأمین دارند.
وی در خصوص طرحهای توسعهای بندر شهید رجایی افزود: یکی از اولویتهای اصلی، عملیاتیسازی اسکله ۱۰۰ هزار تنی برای پذیرش کشتیهای نفتی در ردههای MR و LR بود که خوشبختانه این پروژه به مرحله تحویل موقت رسیده و مقدمات بهرهبرداری کامل برای پهلودهی ایمن کشتیها در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بازسازی ساختمان اداری ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد و گفت: این ساختمان که در حوادث اخیر دچار آسیب شده بود، با پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری کامل رسیده و به چرخه خدماترسانی بازخواهد گشت.
شکیبینسب با تأکید بر هوشمندسازی فرآیندها تصریح کرد: بازنگری جامع در سامانههای الکترونیکی با هدف کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تسریع در ارائه خدمات بندری در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت بنادر در شرایط جنگی گفت: هیچ بندری نباید از چرخه عملیات خارج شود؛ از این رو وضعیت زیرساختها بهصورت روزانه رصد و تمامی بخشهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی یا جایگزین میشوند تا فعالان اقتصادی و صاحبان کالا در دریافت خدمات دچار وقفه نشوند.