استاندار قم با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید، خواستار تغییر رویه بانک‌ها و تسهیل پرداخت تسهیلات به واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده از جنگ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به خسارات وارده به برخی واحد‌های صنعتی در جریان جنگ، تأکید کرد که بانک‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در جبران این خسارات و ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی جدی‌تر عمل کنند.

وی افزود سیاست مدیریت استان، همکاری نزدیک با شبکه بانکی برای تسهیل پرداخت تسهیلات و کاهش مشکلات اقتصادی مردم است و برای افزایش اختیارات و ایجاد خطوط اعتباری جدید، با مدیران بالادسته‌ای بانک‌ها هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

استاندار قم در پایان افزود: مدیریت استان از حقوق بانک‌ها حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه بانک‌ها با پرداخت به‌موقع تسهیلات، در تأمین مطالبات مردم و حمایت از تولید نقش مؤثری ایفا کنند.