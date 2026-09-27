نایب رئیس مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت انرژی را بر روی همه ببندد؛ یا همه یا هیچکس، این حرف اساسی ملت بزرگ ایران است و کوتاهی از این عمل قطعا خسران برای ملت ما خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۵ مهرماه ۱۴۰۵) که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور، گفت: وقتی سخنان ترامپ قمارباز را از سازمان ملل می شنیدم آیاتی از سوره فجر در ذهنم خطور کرد.

وی ادامه داد: قوم عاد قومی بودند که در زمان خودشان به بالاترین قدرت زمان رسیده بودند از طرفی فرعون ادعای خدایی می کرد و می گفت هر وقت من بخواهم کسی را می کشم و هر وقت بخواهم کسی را زنده می‌کنم و این نماد سخن ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل است که دم از آزادی و حقوق بشر می‌زند. او می‌گوید من ملت ایران را نابود می‌کنم. آیا وقت آن نرسیده است که به قرآن اعتقاد بیشتری پیدا کنیم؟

وی افزود: همان فرعونی که بالاترین قدرت بود به دست قومی نابود شد که آن قوم قدرتی به اندازه فرعون نداشتند، ولی آن قوم تازیانه خداوند بر فرق فرعون شدند، به نظر می‌رسد امروز مقاومت با محوریت ملت بزرگ ایران تازیانه الهی است بر فرق ترامپ جنایتکاری که از هرگونه جنایت در مورد ملت دریغ نمی کند، آیا فکر نمی‌کنیم تنگه هرمز همان دریا و همان رودی است که فرعون در آن غرق شد؟

حاجی بابایی یادآور شد: آیا آمریکا در منطقه و در تنگه هرمز در نبرد با ملتی که خدایی فکر می‌کند و توحیدی فکر می‌کند غرق نخواهد شد؟

وی افزود: ما باید حرفمان را از قدرت و اقتدار و جایگاه قدرت اقتدار بزنیم. دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است و با قدرت می‌تواند بر دشمن غلبه پیدا کند و حق یک ملتی را بستاند. آمریکایی که هر روز ملت ایران و ملت های بزرگ دنیا را تهدید می‌کند، در برابر این ابرقدرت پوشالی باید ایستاد و مقابله و مقاومت کرد. راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد، تنها راه ایستادگی در برابر آمریکا و پیروزی اراده ملت بزرگ ایران است.

نماینده مردم همدان ادامه داد: ملتی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی پای انقلاب با همه چیز ایستاد، ملتی که یک لحظه عقب نشینی نکرد، ملتی که با ۹۰ میلیون نفر در یک اتحاد مقدس به آمریکا نه گفتند، امروز هم این مردم با شرافت غیرتمند از این کرکری های ترامپ به شدت عصبانی هستند. راه مقابله با اینها ایستادگی است.

حاجی بابایی افزود: اقتصاد در منطقه حرف اول را می‌زند. روزی در همینجا عرض کردم محاصره آمریکا را باید محاصره کرد. در مورد این محاصره آمریکا اقدام جدی نکردیم. هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست از همان جایی که شکست خوردن آن ها قطعی است یعنی انرژی.

نایب رئیس مجلس یادآور شد: آمریکا به دنبال آن است که تنگه هرمز را تا جایی که ممکن است بی اهمیت کند؛ گاهی با کشتی‌های چراغ خاموش و قاچاق، گاهی با کشتی به کشتی کردن نفت توسط بعضی از کشورهای منطقه، گاهی با خطوط نفت که در واقع تنگه هرمز را دور بزنند و همان روز گفتیم که هر کسی به هر نحوی انرژی صادر می‌کند که ترامپ را از مخمصه بیرون کند و فشارهای او را کاهش بدهد در جنگ با ایران است.

وی ادامه داد: امروز هم در همین محدودیت هوایی می‌بینید بعضی از کشورهای منطقه اراده کشورشان در دست آنها نیست. آنها با ما ادعای دوستی می کنند اما با تمام امکانات با آمریکا همراهی می‌کنند. نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد.

حاجی بابایی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت انرژی را بر روی همه ببندد یا همه یا هیچکس، این حرف اساسی ملت بزرگ ایران است و کوتاهی از این عمل قطعا خسران برای ملت ما خواهد داشت.

نماینده مردم همدان یادآور شد: هیچ کس با دیپلماسی قدرتمندانه و عزتمندانه و شرافتمندانه مخالف نیست، اما آنچه که مهم است همه با هم همسو و هم جهت هستیم. این حرف رو باید با قدرت و با صلابت زد. ملت بزرگ ایران امروز منتظر اقدامات قدرتمندانه همه ما در صحنه های بین المللی هستند.

وی ادامه داد: ملتی که مبعوث شدند و بیش از ۶ ماه است در خیابان‌ها حضور دارند و تا پیروزی قطعی هم در خیابان‌ها باقی خواهند ماند.

حاجی بابایی افزود: دومین سالگرد مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله است، مجاهد بزرگی که در دنیا جاودانه شد و حزب الله قهرمان توانست در صحنه های بین المللی در برابر استکبار جهانی بایستد. مردمی که به همت و کمک آنها با مردم بزرگ ایران هزاران شهید تقدیم کردند، ایستادند و مقابله کردند و این نشانه یک راه و یک مکتب است. امام شهید ما فرمودند سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه دارد.

حاجی بابایی در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت: به نیابت از ملت ایران پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را از امت بزرگ و پرآوازه حزب الله لبنان و لبنان اعلام می‌کنیم و همیشه از مقاومت پشتیبانی خواهیم کرد؛ مقاومتی که در همه لحظات از ما حمایت کردند.

وی افزود: بعضی از کشورهای منطقه باید بدانند هرگونه مقاومت در برابر ایران و هر نوع پشتیبانی از آمریکا فاصله آنها را با مردم بیشتر خواهد کرد و آنها نمی‌توانند بدون مردم زندگی کنند. اگر می‌خواهند بمانند، اگر می‌خواهند امنیت داشته باشند، تنها راه آنها مقابله با آمریکا است.

حاجی بابایی ادامه داد: این منطقه روی امنیت به خودش نخواهد دید تا زمانی که آمریکا هست. برای اینکه بتوان یک منطقه امن برادرانه و دوستانه داشته باشیم، تنها راهش این است که با هم متحد شویم و جنایتکار را از منطقه دور کنیم و برای همیشه امنیت را به منطقه برگردانیم.

نایب رییس مجلس در تذکری یادآور شد: برخی نمایندگان در مورد مطالبات کشاورزان به ما مراجعه کردند و از دولت تقاضا داریم در رابطه با این مطالبات اقدام کند. زیرا آنها گندم هایشان را تحویل دولت دادند و اکنون فصل پاییز نوبت کشتشان فرا رسیده بنابراین نیاز به کمک دارند و ضروری است دولت علی رغم تمام سختی ها این مورد را در اولویت قرار دهد و موجب خوشحالی کشاورزان شود.