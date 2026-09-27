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کارشناسان واحدهای بهداشت حرفهای و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت کیش با حضور در واحد بازیافت کیش، آموزشهای پیشگیرانه بیماریهای منتقله از پشه آئدس را به کارکنان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: بازدید مشترک کارشناسان واحدهای بهداشت حرفهای و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت کیش در راستای ارتقای سلامت شاغلان و پیشگیری از بیماریهای واگیر، از واحد بازیافت کیش انجام شد.
وضعیت محل اقامت کارکنان و محل تهیه و توزیع مواد غذایی در جریان این بازدید، بررسی و آموزشهای لازم با محوریت پیشگیری و کنترل بیماریها به کارکنان واحد بازیافت ارائه شد.
با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماریهای منتقله از پشه آئدس، نکات آموزشی درباره شناسایی و حذف محلهای مناسب برای تکثیر پشه و ضرورت رعایت اصول بهسازی محیط ارائه شد.
با آغاز فصل سرد و افزایش احتمال بروز و انتشار بیماریهای تنفسی، آموزشهای لازم در زمینه راههای انتقال، رعایت بهداشت فردی، تهویه مناسب محیط، شستوشوی دستها و سایر راهکارهای پیشگیرانه نیز به کارکنان ارائه شد.