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استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت اصلاح الگوی کشاورزی و حرکت به سمت تولیدات کمآببر و بازاریابی، نشان سازی و تکمیل زنجیره تولید تا صادرات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت اصلاح الگوی کشاورزی و حرکت به سمت تولیدات کمآببر تأکید کرده و گفت: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از الزامات امیدواری به احیای دریاچه ارومیه است.
رضا رحمانی در حاشیه آیین بهرهبرداری از گلخانه مدرن آبکشت در ارومیه با اشاره به کاهش مصرف آب در این واحد تولیدی تا یکدهم، افزود: اصلاح الگوی کشت و توسعه تولیدات کمآببر میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش بهرهوری و درآمد در بخش کشاورزی را فراهم کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بازاریابی، برندسازی و تکمیل زنجیره تولید تا صادرات، خاطرنشان کرد: محصولات باکیفیت استان ظرفیت حضور در بازارهای خارجی را دارند و اقدامات لازم برای تخصصی شدن تولید، بستهبندی و فراهمسازی بستر صادرات در حال انجام است.
استاندار آذربایجانغربی به توسعه واحدهای گلخانهای در استان نیز اشاره کرده و افزود: سطح گلخانهها که تا سال گذشته حدود ۱۰ هکتار بود، اکنون با احداث واحدهایی در مقیاس ۲۰ تا ۵۰ هکتار در حال افزایش بوده و توسعه این بخش باید متوازن و متناسب با ظرفیتهای هر منطقه دنبال شود.
رحمانی همچنین تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره تولید را نیازمند یک جهاد جدی دانسته و با تأکید بر نقش بخش پژوهشی و مشارکت بخش خصوصی، اضافه کرد: ایجاد شرکتهای واسط تخصصی در حوزههای برندسازی، بستهبندی، صادرات و تجارت برای حضور موفق محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی ضروری است.
وی در پایان بر نقش رسانهها و صداوسیما در فرهنگسازی برای اصلاح الگوی کشاورزی و مصرف آب تأکید کرده و افزود: باید فرهنگ کاهش مصرف آب، تولید پایدار و حرکت به سمت کشاورزی متناسب با مزیتهای منطقه در جامعه نهادینه شود.