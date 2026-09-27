نخستین سینمای شهرستان بیله‌سوار با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی مردم این شهرستان مرزی به امکانات سینمایی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل برای ساخت و تجهیز سینمای «سوم شهریور» شهرستان بیله‌سوار ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و این مجموعه در هر سانس ظرفیت اکران برای ۳۴۰ نفر را دارد.

امیر رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: ازاین‌پس همشهریان بیله‌سواری می‌توانند فیلم‌های سینمایی که در سراسر کشور پخش می‌شود را مشاهده کنند و این موضوع در راستای تحقق عدالت فرهنگی در شهرستان‌های استان انجام شده است.

وی ادامه داد: افتتاح این سینما گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان بیله‌سوار محسوب می‌شود و زمینه بهره‌مندی مردم منطقه از تولیدات سینمایی کشور را فراهم می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان اردبیل از اولویت‌های این اداره کل است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، عدالت فرهنگی در تمامی مناطق استان محقق شود.