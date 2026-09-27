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برای نخستین بار هشتمین دوره مسابقات شنای مسافت بلند جام آزادی در خراسان رضوی به میزبانی مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات شنا، شیرجه و واترپلوی خراسان رضوی گفت: در این دوره از مسابقات ۵۰۰ ورزشکار در سه رده سنی ۱۴ و ۱۳ سال، ۱۷ و ۱۵ سال و ۱۸ سال به بالا در رشتههای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر به مدت چهار روز با هم رقابت میکنند.
حسین گرایلی افزود: این رویداد که پیش از این به طور متمرکز در تهران برگزار میشد این بار در استخر دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: تغییر مکان برگزاری این مسابقات از تهران به مشهد علاوه بر توزیع میزبانی رویدادهای ملی فرصتی برای شناسایی استعدادهای جدید در مناطق مختلف است.
وی اظهار کرد: جام آزادی به دلیل زمانبندی برگزاری در پایان فصلهای تابستان و زمستان به رویدادی کلیدی برای ارزیابی سطح آمادگی شناگران و تحلیل نتایج دورههای تمرینی تبدیل شده است.