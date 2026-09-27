پخش زنده
امروز: -
دو تور ملی والیبال ساحلی در روزهای ۲۲ تا ۲۸ مهرماه در چابکسر گیلان و رامسر مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال اعلام کرد: دو تور ملی والیبال ساحلی به میزبانی شهرهای چابکسر در استان گیلان و رامسر در استان مازندران برگزار میشود.
کمیته ساحلی فدراسیون والیبال با همکاری ادارههای کل ورزش و جوانان و هیأتهای والیبال استانهای گیلان و مازندران، این رقابتها را برگزار میکند.
تور ملی والیبال ساحلی چابکسر از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه برگزار میشود و ورود تیمها به محل برگزاری مسابقات ۲۱ مهرماه خواهد بود. مهلت ثبتنام در سامانه ملی فدراسیون والیبال نیز ۱۹ مهرماه اعلام شده است.
تور ملی والیبال ساحلی رامسر نیز از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه برگزار میشود و تیمها ۲۵ مهرماه وارد محل برگزاری مسابقات خواهند شد. مهلت ثبتنام این رقابتها ۲۳ مهرماه است.
هزینه ورودی هر یک از این مسابقات ۱۰۰ میلیون ریال اعلام شده و برای هر تور ملی ۲ میلیارد ریال پاداش در نظر گرفته شده است؛ در مجموع ۴ میلیارد ریال به تیمهای برتر دو تور پرداخت میشود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تور ملی چابکسر میتوانند با شماره ۰۹۳۰۷۸۰۱۵۷۰ و درباره تور ملی رامسر با شماره ۰۹۱۱۳۹۱۸۰۴۳ تماس بگیرند.