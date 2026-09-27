به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله حبیب الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان در این یادواره به رشادت شهدا و جانبازان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این انقلاب با خون این شهدا آبیاری شده و از هر تهدیدی مصون است.

وی افزود: به دو جنگ تحمیلی دوم و سوم هم اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی دوم دشمن با همه تدابیر مجازی و حقیقی به میدان امده بود که در ۱۲ روز شکست را پذیرفت و همچنین در جنگ چهل روزه نیز دشمن آمریکایی صهیونی با تمام توان و با کمک برخی کشور‌ها در پشت پرده به میدان امد که نیرو‌های مسلح ما به خوبی و بهره گیری از بهترین تسلیحات نظامی ساخته شده بدست جوانان کشور جلوی این دشمن ایستادگی کنند و دشمن شکست را دهند.

آیت الله شعبانی افزود: الان هم ساخت موشک ما به رقم خبر‌های دروغین دشمن که ما موشک‌ها و دفاعی ایران را نابود کردیم تولید موشک‌های ما ادامه دارد و حتی موشک‌های جدید هم ساخته شده است که در جنگ چهل روزه اصلا از این نوع موشک‌ها نداشتیم.

دشمن فکر میکرد با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان کشور ما سقوط میکند، چون پشتیبان این نظام مردم هستند همین مردمی که بیش از ۷ ماه در سختی‌ها در میادین و خیابان‌ها هستند و پشتیبان نیرو‌های مسلح و فرماندهان و رهبر هستند اجازه نخواهند داد دشمن به فکر‌های پلید خود در خصوص ایران اسلامی برسد.