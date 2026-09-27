پخش زنده
امروز: -
در مرحله اول ۲ هزار دز واکسن آنفلوانزا به خراسان جنوبی اختصاص یافته که در داروخانههای استان توزیع شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: توزیع واکسن آنفلوانزا از این هفته در داروخانههای سراسر استان، بهویژه داروخانههای شبانهروزی آغاز شده است.
کیانی افزود: شهروندان، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج و سایر افراد در معرض خطر، میتوانند برای تهیه واکسن آنفلوانزا به داروخانههای استان مراجعه کنند.
وی گفت: توصیه میشود پیش از مراجعه با تماس با سامانه ۱۹۰، از موجودی واکسن در داروخانه موردنظر اطمینان حاصل کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مرحله اول ۲ هزار دز واکسن به استان اختصاص یافته که در هفتههای بعد سهمیههای بیشتر توزیع خواهد شد.
کیانی گفت: قیمت هر دز واکسن آنفلوانزا در داروخانههای استان یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.