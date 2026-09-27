به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت نپتون صید از آغاز عملیات اجرایی فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی این شرکت در شهر بهرمان خبر داد و گفت: فاز اول این پروژه به ظرفیت ۲ مگاوات ابتدای سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

علی کلانتری افزود: کار‌های اولیه این پروژه از مردادماه امسال آغاز شد و در تاریخ ۴ مهرماه، در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار واقع در شهر بهرمان جنب پست فوق توزیع، فاز اول پروژه به میزان ۲ مگاوات کلنگ‌زنی شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک در کشور تصریح کرد: فاز اول این نیروگاه خورشیدی ابتدای سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل تمامی فازها، گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و بهینه‌سازی مصرف انرژی برداشته شود.