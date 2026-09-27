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فاز اول نیروگاه خورشیدی ده مگاواتی در بهرمان رفسنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت نپتون صید از آغاز عملیات اجرایی فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی این شرکت در شهر بهرمان خبر داد و گفت: فاز اول این پروژه به ظرفیت ۲ مگاوات ابتدای سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
علی کلانتری افزود: کارهای اولیه این پروژه از مردادماه امسال آغاز شد و در تاریخ ۴ مهرماه، در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار واقع در شهر بهرمان جنب پست فوق توزیع، فاز اول پروژه به میزان ۲ مگاوات کلنگزنی شد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک در کشور تصریح کرد: فاز اول این نیروگاه خورشیدی ابتدای سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و پیشبینی میشود با تکمیل تمامی فازها، گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی و بهینهسازی مصرف انرژی برداشته شود.