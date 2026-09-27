رژه دریایی شناورهای سبک و سنگین در اروند
به مناسبت گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان شناورهای صیادی و لنج داران خوزستانی در اروندرود رژه رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شناورهای صیادی و لنج داران خوزستانی امروز با برگزاری رژه دریایی در اروندرود به مقام رفیع شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند و فرا رسیدن پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان را پاس داشتند.
در این مراسم ۳۱۳ شناور سنگین و سبک متشکل از نیرویهای بسیج دریایی ۴ مایل دریایی را از روبروی منطقه شطیط تا یک مایل دریایی پس از اسکلههای بندر آبادان رژه رفتند.
در این رژه دریایی، شناورهای بسیج دریایی متشکل از لنجها و قایقهای صیادی و تعدادی از شناورهای نظامی حضور داشتند.
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