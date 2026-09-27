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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف رفع پراکندگی در حوزه امنیت سایبری و افزایش دقت در اعتبارسنجی تجهیزات شبکه، طرح تشکیل «آزمایشگاههای مرجع و تخصصی» را در دستور کار قرار داد.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود : طرح راه اندازی و تشکیل آزمایشگاه مرجع و تخصصی اقدامی است که با هدف همگرایی ماموریتها صورت میگیرد، نقش بیبدیلی در ارتقای شاخصهای توسعه شبکه ملی اطلاعات و امنیت زیرساختهای ارتباطی کشور خواهد داشت.
وی افزود: توسعه شبکه ملی اطلاعات همواره در اولویت ویژه وزارت ارتباطات قرار دارد. با این حال، یکی از ارکان اصلی و حیاتی این شبکه، بحث «امنیت» است که نیازمند دقت و نظارت بسیار بالا در لایه تجهیزات و خدمات میباشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای راه اندازی این آزمایشگاه چالشهای موجود در حوزه اعتبارسنجی تجهیزات شبکه و سرورها بحث و بررسی میشود و باوجود تلاشهای صورت گرفته در زمینه بومیسازی، هنوز در برخی محورها، فرآیند اعتبارسنجی عملکردی و امنیتی تجهیزات (چه محصولات بومی و چه تجهیزات وارداتی) به صورت منسجم و کامل شکل نگرفته است.
هاشمی در ادامه به شکلگیری زیستبوم امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: به منظور رفع این چالش، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت ویژهای را در دولت چهاردهم دریافت کرده است تا با همگرایی ماموریتهای پراکنده، به سمت یک محور مشخص حرکت کند. بر اساس این برنامه، رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات دکتر شیخی، مأموریت یافتهاند تا با حمایت حداکثری، «آزمایشگاههای مرجع» را در حوزه امنیت سایبری شکل دهند.
وی تاکید کرد: این آزمایشگاهها قرار است با هدف ایجاد یک «زیستبوم واحد»، نیازهای اساسی کشور را در زمینه امنیت زیرساختها پوشش دهند. هدف نهایی، تبدیل کردن فرآیند اعتبارسنجی به سیستمی پاسخگو و منسجم است که بتواند شکافهای موجود در بازار و محدودیتهای منابع را مدیریت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعامل با بخش خصوصی و مجلس در راستای راه اندازی آزمایشگاه مرجعه اشاره کرد و افزود: در ادامه این مسیر، قرار است از ظرفیتهای بخش خصوصی و کاربران امنیت سایبری (مطابق با ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعهای) نیز بهرهگیری شود. همچنین، با تعامل نزدیک میان پژوهشگاه و نمایندگان مجلس، بهویژه کمیسیون امنیت ملی، قرار است سازوکارهای نظارتی و تقلیمی لازم برای حمایت از این آزمایشگاههای تخصصی طراحی و اجرایی شود.
وی افزود: با اجرایی شدن این طرح، انتظار میرود با ایجاد یک فرماندهی و رویه واحد در حوزه آزمایشگاههای مرجع، امنیت زیرساختهای ارتباطی کشور در تمامی لایهها تضمین شده و مسیر توسعه علمی و فناوری در شبکه ملی اطلاعات هموار شود.