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در دیدار سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در زمینه گازرسانی به روستاها مورد بررسی و تشریح قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست شرکت گاز استان گفت: توسعه شبکه گازرسانی روستایی یکی از محورهای مهم در مسیر ارتقای زیرساختهای استان است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای متولی توسعه روستایی است.
منوچهر فلاح افزود: اجرای شبکه گازرسانی در کنار اجرای طرح هادی روستایی، علاوه بر تسریع در روند توسعه زیرساختها، موجب مدیریت هزینهها و تسهیل عملیات اجرایی میشود و در نهایت افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی استان را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت برنامهریزی مشترک برای اجرای طرحهای گازرسانی گفت: هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراحل طراحی و اجرای پروژهها، میتواند زمینه اجرای منسجمتر طرحهای عمرانی در روستاها را فراهم کند و روند خدمترسانی به مردم را شتاب بخشد.